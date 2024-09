Le bois vietnamien présent pour la première fois au salon Source Garden

Une quinzaine d'entreprises vietnamiennes ont présenté leurs produits au salon des arts du jardin Source Garden qui s’est tenu à Birmingham du 10 au 12 septembre.



Source Garden a réuni 700 - 800 entreprises qui ont présenté des meubles, des objets artisanaux, des technologies de décoration de jardin et environ 7.000 grossistes, détaillants et jardineries.



Les exposants vietnamiens présentent une variété d’objets de décoration de jardin, de meubles d'extérieur et de produits de beaux-arts fabriqués à partir de matériaux cultivés au Vietnam qui ont obtenu une certification internationale pour le développement forestier durable.



Les échantillons de produits et les catalogues exposés sont issus des sociétés Woodsland, Pisico, Thien Tam, Bamboo King Vina, Woodsland et plusieurs autres.



Hoang Le Hang, première secrétaire de l’Office du Commerce du Vietnam au Royaume-Uni, a déclaré que le pavillon vietnamien avait attiré de nombreux clients le premier jour du salon.



Elle a ensuite cité des statistiques montrant que 87 % des ménages britanniques possèdent un jardin et le montant dépensé chaque année en produits de jardinage au Royaume-Uni devrait atteindre plus de 6,5 milliards de livres sterling (environ 8,45 milliards de dollars) d'ici 2025.



Vu ces grands potentiels, elle a appelé les exportateurs vietnamiens à profiter de cette forte demande, assurant qu’ils bénéficieraient du soutien et des conseils de l’Office du Commerce du Vietnam au Royaume-Uni.



Selon des données britanniques de 2023, le Vietnam était le 5e fournisseur de meubles en bois du Royaume-Uni, après la Chine, l'Italie, la Pologne et l'Allemagne.



Au cours des sept premiers mois de cette année, les exportations vietnamiennes de bois et de produits dérivés vers le Royaume-Uni ont atteint 124,8 millions de dollars, en hausse de 17,8% par rapport à la même période de l'année dernière.-VNA/VI