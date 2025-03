Le billardiste Trân Thanh Luc s’impose et rafle la Coupe du monde de Bogota

Le billardiste vietnamien Trân Thanh Luc, nouveau champion de billard à trois bandes lors de la Coupe du monde 2025 de Bogota en Colombie. Photo : UMB

Le joueur de billard vietnamien Trân Thanh Luc est devenu le nouveau champion de billard à trois bandes lors de la Coupe du monde 2025 de Bogota en Colombie.



Aux premières heures de lundi (heure vietnamienne), Trân Thanh Luc a fait plier l’ancien champion du monde, le Turc Tasdemir Tayfun, en s’imposant 50-47 lors d’un match final palpitant.



Dès le début, il a contrôlé le jeu, établissant une avance qu’il a conservée tout au long du match. À la 13e manche, avec un score de 15-12, il a exécuté une remarquable série de sept points, portant son avance à 22-12. Il a continué à dominer, atteignant 49-40 et s’approchant presque de la victoire.



Cependant, un tir raté inattendu a donné une chance à Tasdemir. Le joueur turc a capitalisé sur cette opportunité, lançant une série de sept points pour réduire le score à 47-49.



Trân Thanh Luc a ensuite dû faire face à deux tours sans point, ce qui a accru la tension. Mais lorsqu’on lui a donné une quatrième opportunité, il a réussi un tir brillant à trois bandes, s’assurant une victoire spectaculaire 50-47 et son premier titre de Coupe du monde.



Plus tôt dans le tournoi, il a battu le joueur classé numéro un mondial en titre, le Néerlandais Dick Jaspers, en demi-finale. Malgré le statut de Dick Jaspers en tant que figure dominante du billard, il a souvent eu du mal à s’imposer face à Trân Thanh Luc.



Après avoir perdu contre le Vietnamien lors de la phase de groupe de la Coupe du monde de 3 bandes de Sharm El Sheikh 2023 en Égypte, Dick Jaspers a de nouveau été éliminé par Trân Thanh Luc en demi-finale du Championnat du monde de Binh Thuân 2024, où Trân Thanh Luc a remporté sa première médaille d’argent mondiale.



Avec cette victoire, Trân Thanh Luc est devenu le troisième joueur de billard vietnamien à remporter ce tournoi, après Trân Quyêt Chiên (triple champion) et Trân Duc Minh.



Son exploit a suscité une attention considérable de la part des médias régionaux.



Le journal sud-coréen Maeil Kyungjae a écrit : « Le billard vietnamien continue d’affirmer sa force à Bogota en défendant avec succès son titre de champion, après la victoire de Trân Quyêt Chiên l’année dernière. »



La publication a également noté les difficultés des joueurs sud-coréens à s’adapter aux conditions de compétition, leur meilleur résultat étant un huitième de finale (Kim Jun-tae et Kim Haeng-jik), similaire à l’année dernière.



Par ailleurs, Xports News a souligné la performance de haut niveau de Trân Thanh Luc, affirmant qu’elle a captivé les fans de billard. La page Billard a fait l’éloge du joueur vietnamien, déclarant : « La tempête de domination du billard vietnamien se poursuit en 2025 avec le premier titre de Coupe du monde de la saison de Lực. »



La victoire de Trân Thanh Luc à la Coupe du monde de Bogota 2025 l’a également aidé à briser la «malédiction de la deuxième place» dans les tournois internationaux. Auparavant, il avait atteint la finale de deux compétitions internationales, mais avait perdu face au Sud-Coréen Cho Myung-woo, s’inclinant 20-50 en finale du Championnat d’Asie 2023 et 23-50 en finale du Championnat du monde 2024.



Selon le dernier classement de l’UMB, Trân Thanh Luc est officiellement classé n° 5 mondial, juste derrière son compatriote Trân Quyêt Chiên. - VNA/VI