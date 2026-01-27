Le bilan du naufrage d'un ferry aux Philippines s'alourdit à au moins 15 morts

Des sauveteurs portent secours aux survivants après le naufrage d'un ferry transportant plus de 300 personnes au large de l'île de Basilan, tôt le 26 janvier. (Photo : aljazeera.com)

Les autorités philippines ont annoncé le 26 janvier que le bilan du naufrage d'un ferry transportant plus de 350 personnes au large des côtes méridionales du pays s'élevait désormais à au moins 15 morts, tandis que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues.



Le ferry, le MV Trisha Kerstin 3, a émis un signal de détresse vers 1 h 50 (heure locale), un peu plus de quatre heures après avoir quitté Zamboanga City à destination de l'île de Jolo, dans la province de Sulu, avant de couler près du village insulaire de Baluk-baluk, dans la province de Basilan, à environ 5 km à l'est de la zone.



Selon Romel Dua, commandant du district sud de Mindanao des garde-côtes philippins, 316 personnes ont été secourues à ce jour, tandis que 43 autres sont toujours portées disparues. Les survivants ont été transportés vers les postes de garde-côtes de Zamboanga et d'Isabela pour y recevoir des soins médicaux.



Le commandant des garde-côtes philippins, l'amiral Ronnie Gil Gavan, a déclaré que le ferry avait une capacité maximale de 350 personnes et que le capitaine avait signalé la présence de 332 passagers à bord. Le nombre exact ne sera confirmé qu'une fois les opérations de sauvetage terminées.



Des unités des garde-côtes, de la marine et de l'armée de l'air, ainsi que des avions de surveillance, ont été déployées pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage. Les autorités locales ont indiqué que les établissements médicaux de la province de Basilan sont fortement sollicités, le nombre de patients nécessitant des soins d'urgence ne cessant d'augmenter dans un contexte de pénurie de personnel.



Les garde-côtes philippins ont précisé que leur priorité actuelle est la recherche et le sauvetage, et qu'une enquête sur les causes du naufrage sera menée conformément à la réglementation.



Les accidents maritimes sont fréquents dans l'archipel philippin, qui compte plus de 7 000 îles, en raison notamment des mauvaises conditions météorologiques, du mauvais entretien des navires et de l'application insuffisante des règles de sécurité.



La pire catastrophe maritime du pays s'est produite en 1987, lorsque le ferry Dona Paz a coulé après une collision avec un camion-citerne, faisant plus de 4 300 victimes. Plus récemment, en 2023, un incendie de ferry dans le sud des Philippines a coûté la vie à plus de 30 personnes. - VNA/VI