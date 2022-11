Le beignet vietnamien dans le top 30 des meilleurs aliments frits au monde selon CNN

Le site d’information américain CNN vient de publier une liste des 30 meilleurs aliments frits au monde, où figure le bánh rán (beignet aux sésames) du Vietnam, également connu sous le nom de bánh cam (gâteau à l’orange).

Le beignet vietnamien aux sésames parmi les 30 meilleurs aliments frits au monde. Photo: cooky.vn

Bien que le nom se traduise par "gâteau à l’orange", il n’y a pas de saveur d’orange dans ces boulettes de riz frites. Au lieu de cela, ces beignets du Sud du Vietnam sont nommés pour leur ressemblance visuelle avec une orange, a-t-il écrit.

Fabriquées avec de la tendre farine de riz gluant et fourrées de pâte de haricot mungo, les boules sont ensuite roulées dans des graines de sésame et frites. Banh ran est une variante similaire trouvée dans le Nord du Vietnam qui est arrosée de sirop de sucre et a un intérieur légèrement creux pour le remplissage.

Selon CNN, tous les aliments frits irrésistibles du monde entier ne peuvent pas être mentionnés dans une seule histoire, mais il y a suffisamment de bonté frite pour vous aider à démarrer au moins.

Outre le bánh rán, la liste de CNN comprend également tempura (Japon), hushpuppies (Sud des États-Unis), churros (Espagne, Portugal et Amérique latine), beignets (Louisiane), mandazi (Afrique de l’Est), jalebi (Inde), fleurs de courgettes (Italie), cronut (États-Unis), pain frit (Amérindiens aux États-Unis), tomates vertes frites (États-Unis), frites (Belgique et France), pakora (Inde), tostones (Caraïbes et Amérique Latine), arancini (Italie), fofos de arroz (Mozambique) et rouleaux Chiko (Australie),

Elle s’allonge avec bhajis à l’oignon (Inde), oeufs écossais (Royaume-Uni), katsu (Japon), calmars frits (Italie et Grèce), poulet frit (coréen et américain), palourdes frites (Nouvelle-Angleterre), Kibbeh (Moyen-Orient), leche frita (Espagne), toast aux crevettes (Hong Kong), barre mars frite (Royaume-Uni), pizza frite (Italie), pizza napolitaine, chimichangas (Sud-Ouest des États-Unis) et chicharrons (Espagne, Amérique latine et Philippines). – VNA/VI