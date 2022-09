Le banh xeo du Vietnam à l’honneur au festival Bagnara en Italie

Lors du Festival de la culture ethnique Bagnara 2022 tenu du 1er au 4 septembre dans la ville de Bagnara di Romangna, province de Ravenne dans la région d’Émilie-Romagne en Italie, la cuisine vietnamienne brillera une fois plus lorsque le banh xèo a gagné le deuxième prix au concours culinaire dans le cadre du Festival.

Le banh xèo, une spécialité culinaire vietnamienne prisée par de nombreux vietnamiens comme touristes étrangers. Photo : VNA

Le banh xèo, une spécialité culinaire vietnamienne prisée par de nombreux vietnamiens comme touristes étrangers est une crêpe farcie de crevettes, de viande, de germes de soja, d'œufs… roulées dans galettes de riz, puis trempées dans une sauce de poisson aigre-douce.

Le concours culinaire du Festival de cette année a attiré la participation des stands de 25 pays et plus de 15.000 convives.

Les membres de l'Association du pont culturel Vietnam - Italie ont participé à la préparation des plats vietnamiens traditionnels à présenter aux convives italiens et étrangers.

Le Thi Bich Huong, présidente de cette association a souligné que ce festival annuel était une passerelle reliant les associations étrangères de la région d’Émilie-Romagne. C'est une très bonne occasion de promouvoir la culture vietnamienne à travers la gastronomie en Italie, a-t-elle souligné.

La culture et la cuisine vietnamiennes sont devenues familières aux Italiens et aux étrangers vivant dans la région Emilie Romangne à travers quatre festivals. Auparavant, en 2016, en 2018 et 2021, le Vietnam a remporté toujours le premier prix dudit concours culinaire avec respectivement des rouleaux de printemps frits (nem ran), des brochette de porc grillé (nem lui), des rouleaux de printemps végétariens (nem chay).

En plus de promouvoir la culture vietnamienne à travers la cuisine lors du festival, l'Association du pont culturel Vietnam - Italie consacre également une partie des bénéfices à des activités caritatives.