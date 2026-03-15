Le Ballet d’État russe revient à Hanoi avec "Casse-Noisette" et "Roméo et Juliette"

Le ballet-féerie "Casse-Noisette" sera présenté le 25 mars à l’Opéra Hô Guom, à Hanoi. Photo : Opéra Hô Guom

Le Ballet d’État russe, l’une des compagnies de ballet les plus prestigieuses de Russie, donnera trois représentations fin mars à l’Opéra Hô Guom, à Hanoi, marquant ainsi son deuxième voyage au Vietnam.

Le 25 mars, le Ballet d’État russe collaborera pour la première fois avec l’Orchestre symphonique de Hanoi pour présenter "Casse-Noisette", le célèbre ballet classique sur la musique lumineuse et intemporelle de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Composé en 1892, "Casse-Noisette" est l’une des œuvres les plus appréciées du répertoire classique et continue d’être régulièrement interprété par les plus grandes compagnies de ballet du monde.

Le public de Hanoi aura également l’occasion de découvrir le ballet emblématique "Roméo et Juliette" les 26 et 27 mars.

"Roméo et Juliette" est une adaptation profondément dramatique de la tragédie intemporelle, symbole de l’amour pur et passionné, que William Shakespeare a écrite vers le début de sa carrière, mise en musique par la partition puissante et émouvante de Sergueï Prokofiev.

Des artistes du Ballet d’État russe sur scène. Photo : Opéra Hô Guom

Fondé en 1981, le Ballet d’Éat russe a parcouru plus de 40 pays, séduisant des millions de spectateurs avec ses interprétations magistrales de ballets comme "Casse-Noisette, "La Belle au bois dormant" ou "Roméo et Juliette". "Le Lac des Cygnes" y occupe une place à part, tant par sa richesse chorégraphique que par la profondeur de son récit.

Plus tôt, en avril de l’année dernière, sous la direction de Vyacheslav Gordeev, Artiste du peuple et directeur artistique du Ballet d’État russe, cette institution avait donné pour la première fois deux représentations du ballet classique "Le Lac des cygnes" à l’Opéra Hô Guom.

Selon Vyacheslav Gordeev, "Le Lac des cygnes" a été choisi pour cette première au Vietnam en raison de son statut de chef-d’œuvre intemporel. "Le ballet est l’un des arts les plus anciens et les plus célèbres de Russie. Le lac des cygnes est une œuvre universelle, mondialement connue et reconnue comme un symbole du ballet classique". – VNA/VI