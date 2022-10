Le ballet classique Giselle revient à Ho Chi Minh-Ville

L'Orchestre symphonique d'opéra-ballet de Ho Chi Minh-Ville (HBSO) présentera les 21 et 22 octobre le ballet classique Giselle à l'Opéra de la ville.

Giselle (aussi connu sous le nom Les Wilis) a été écrit par Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges et Théophile Gautier. Sa première représentation eut lieu à Paris en 1841. Le succès fut immédiat, le ballet fit le tour du monde et devint un classique. Il s’agit d’une histoire qui se déroule en Rhénanie et qui narre l'amour du duc Albert et de la belle paysanne Giselle.

Le premier acte montre la rencontre amoureuse entre les deux. L’amour du couple est troublé par les désirs d’Hilarion, lui aussi amoureux de Giselle. Lors d'une fête, l'identité d'Albert est révélée, et Giselle souffre terriblement. Elle se mettra à danser follement et y perdra la vie dans les bras d'Albert.

Le 2e acte montre les Wilis qui condamnent les deux hommes à danser jusqu'à la mort. Sortant de sa tombe, Giselle, nouvelle wili, tente en vain d’intervenir. Albert ne sera sauvé que par les premières lueurs de l’aube qui font rentrer les Wilis dans leurs tombes.

La prochaine représentation de Giselle à Ho Chi Minh-Ville sera dirigée par la chorégraphe française Chloe Glemot et la danseuse japonaise Yuki Ohmori.

Les danseurs Do Hoang Khang Ninh et Ho Phi Diep joueront respectivement les rôles principaux de Giselle et Albert.

Auparavant, le ballet avait été mis en scène par des danseurs et des musiciens du HBSO en 2018 et 2019, recevant des applaudissements enthousiastes du public.