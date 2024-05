Le 9e Plénum du Parti du 13e mandat s’ouvre à Hanoi

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong s’adresse au 9e Plénum du Parti du 13e mandat, à Hanoi, le 16 mai. Photo : VNA

Le 9e Plénum du Parti du 13e mandat s’est ouvert à Hanoi sous la présidence du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, avec au menu les projets de documents à soumettre au 14e Congrès du Parti, la préparation du pilotage des congrès du Parti à tous les niveaux vers le 14e Congrès du Parti et certaines autres questions importantes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a dirigé la séance inaugurale de cet événement qui devra durer jusqu’à samedi 18 mai.

Le 14e Congrès du Parti se déroulera début 2026, un événement politique majeur et un jalon très important sur le chemin du développement prospère et énernel de la nation et du peuple vietnamien, a déclaré en ouverture le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Il encourage et guide le Parti, le peuple et l’armée à s’avancer avec fierté et confiance sous le drapeau du Parti, à persévérer dans la réalisation des objectifs de l’indépendance nationale et du socialisme, à accélérer de manière intégrale et harmonieuse l’œuvre de rénovation, à promouvoir le développement rapide et durable du pays, à défendre fermement la Patrie, à construire un Vietnam de plus en plus puissant, démocratique, prospère, civilisé et heureux ; à réaliser avec succès les objectifs prévus jusqu’en 2030, au moment du centenaire de la fondation du Parti, et jusqu’en 2045, au moment du centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam, a-t-il poursuivi.

Le leader du Parti a fait savoir que ces derniers temps, mettant à exécution la résolution du 8e Plénum du Parti du 13e mandat, le sous-comité socio-économique et le sous-comité des statuts du Parti se sont appliqués à préparer les projets de Rapport politique, de Rapport socio-éconolique, de Rapport sur l’édification du Parti et l’application des statuts dy Parti, et ont sollicité les avis du Politburo pour peaufiner ces documents et les soumettre à ce plénum.

Il a demandé au Comité central du Parti d’étudier attentivement et de se prononcer sur les propositions spécifiques énoncées dans ces documents.

Le Rapport politique est le document central du Congrès, avec pour tâche de continuer à concrétiser la Plate-forme du Parti visant à diriger le Parti, le peuplen l’armlée à construire et à défendre la Patrie au cours du nouveau mandat, a-t-il souligné.

Concernant l’orientation de la préparation des congrès du Parti à tous les niveaux vers le 14e Congrès national du Parti, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a indiqué que le Politburo devra publier une directive sur cette question, assurant le succès des congrès du Parti à tous les niveaux et contribuant au succès du 14e Congrès national du Parti.

L’agenda du présent plénum revêt une signification cruciale pour l’accomplissement des tâches politiques du Comité central du Parti du 13e mandat, qui consistent à préparer les documents à soumettre au 14e Congrès national du Parti et à diriger la préparation des congrès du Parti à tous les niveaux vers le 14e Congrès national du Parti, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a demandé au Comité central de faire valoir l’intelligence et la responsabilité, d’étudier, de débattre et de donner ses avis pour parachever les rapports et projets, ainsi que de rendre ses décisions à la fin du présent plénum. – VNA/VI