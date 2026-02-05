Le 96e anniversaire de la fondation du Parti : valoriser le rôle pionnier de la diplomatie à l'ONU

La Mission permanente du Vietnam auprès de l’Organisation des Nations Unies a organisé le 3 février à New York, une cérémonie solennelle à l’occasion du 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV). Placée sous la présidence de l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, la rencontre a réuni l’ensemble des cadres et membres du Parti en poste au sein des agences de représentation vietnamiennes à New York.

Cette commémoration a offert aux diplomates et aux membres du Parti une occasion privilégiée de revisiter les traditions glorieuses et les étapes héroïques de l’histoire du PCV. Les participants ont exprimé leur profonde reconnaissance et leur respect envers le Président Ho Chi Minh, ainsi qu’envers les générations de révolutionnaires qui ont consacré leur vie et consenti d’immenses sacrifices pour la cause de la révolution nationale et de l’indépendance du pays.

Lors d’échanges empreints de solennité, les représentants du corps diplomatique, les attachés militaires, les experts scientifiques et technologiques, ainsi que les membres des agences de presse vietnamiennes à New York ont réaffirmé leur confiance inébranlable dans la direction clairvoyante du Parti. Ils ont souligné le rôle central du PCV dans l’édification et la défense de la Patrie, guidant le Vietnam vers un développement durable sur la voie du socialisme. Tous ont également exprimé leur ferme détermination à accomplir avec excellence les missions qui leur sont confiées, contribuant ainsi de manière concrète aux efforts conjoints du Parti, du peuple et de l’armée pour atteindre les objectifs de développement national dans la nouvelle étape.

En tant que délégué ayant participé au 14e Congrès national du Parti, l'ambassadeur Do Hung Viet a informé les cadres des résultats majeurs de cet événement politique. Il a souligné la portée historique exceptionnelle de cet événement pour les orientations stratégiques du pays des décennies à venir. Selon le diplomate, les conclusions du Congrès constituent la base fondamentale permettant au Vietnam d'entrer avec confiance dans une ère nouvelle : celle de l'essor et du rayonnement de la nation.

Le diplomate a présenté les objectifs, les orientations directrices et les percées stratégiques définis par le Congrès, tout en insistant sur la nécessité d’une mise en œuvre rapide, cohérente et résolue des décisions adoptées. Pour la première fois, la diplomatie et l’intégration internationale sont officiellement reconnues comme des tâches « essentielles et régulières », au même titre que la défense et la sécurité nationales. Le 14ᵉ Congrès réaffirme par ailleurs la poursuite constante d’une ligne diplomatique d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification, tout en prônant une intégration internationale globale et efficace, au service de la paix, de la coopération et du développement durable à l’échelle mondiale.

En conclusion de la cérémonie, l’ambassadeur Do Hung Viet a exhorté l’ensemble des cadres et membres du Parti en poste à New York, chacun selon ses responsabilités, à étudier en profondeur les documents du 14ᵉ Congrès. Il a souligné l’importance de s’approprier pleinement ces orientations afin de les appliquer de manière pertinente et efficace dans les activités diplomatiques quotidiennes.- VNA/VI