Le 8e Plénum du Parti du 13e mandat se clôture à Hanoi

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong s’adresse à la séance de clôture du 8e Plénum du Parti, à Hanoi, le 8 octobre. Photo: VNA

Le 8e Plénum du Parti du 13e mandat s’est terminé dimanche 8 octobre après sept jours de travail, soulignant la priorité à la croissance, l’amélioration des politiques sociales, la promotion de la grande union nationale, l’édification du contingent d’intellectuels et la défense précoce et de loin de la Patrie.

Priorité à la promotion et à l’amélioration de la qualité de la croissance

S’adressant à la séance de clôture, le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, a évoqué les évolutions complexes de la situation mondiale, les opportunités, les avantages ainsi que les limites, les lacunes et les défis à surmonter pour le pays pour atteindre au mieux les objectifs et indicateurs essentiels pour 2023 et le 13e mandat.

Il a demandé demander de poursuivre la mise en oeuvre vigoureuse et efficace, durant les mois restants de 2023 et 2024, année charnière pour la mise en œuvre réussie de la résolution du 13e Congrès national du Parti, des politiques et des tâches débattues et convenues lors de ce plénum.

La priorité est donnée à la promotion et à l’amélioration de la qualité de la croissance, à la création d’emplois et à l’augmentation des revenus des travailleurs sur la base du maintien de la stabilité macroéconomique, de la garantie des équilibres majeurs de l’économie et de l’assurance de la sécurité sociale, a-t-il souligné.

Amélioration de la qualité des politiques sociales

Le Comité central du Parti a convenu de promulguer une résolution sur la poursuite de la rénovation et de l’amélioration de la qualité des politiques sociales en réponse aux exigences de l’édification et de la défense de la Patrie dans la nouvelle période, a fait savoir le leader du Parti.

Par rapport à la résolution du 5e Plénum du Parti du 11e mandat, la nouvelle résolution se distingue par son champ élargi à toutes les politiques sociales, avec l’accent mis sur la rénovation et l’amélioration des politiques sociales au service de l’édification et de la défense de la Patrie d’ici 2030 avec une vision jusqu’en 2045.

Une nouvelle approche s’est également faite, passant de l’assurance et de la stabilisation à la stabilisation et au développement, en association avec la gestion du développement social durable, l’amélioration du bien-être de la population, l’assurance du bien-être social, la sécurité humaine et la sécurité sociale.

Le Comité central du Parti a affiché son unité de vues sur les objectifs jusqu’en 2030 et les orientations jusqu’en 2045, conformément à l’esprit de la résolution du 13e Congrès national du Parti, et a fixé dix groupes de tâches et solutions au plus près de la réalité et d’une grande faisabilité, a indiqué le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Promotion continue de la grande union nationale

Dans la nouvelle période de développement, il est nécessaire de continuer à promouvoir la tradition de la grande union nationale, de créer un consensus social et de susciter fortement l’esprit de patriotisme, d’autonomie, de résilience, la fierté nationale, la foi, l’aspiration à contribuer, a-t-il souligné.

Cela contribue à réaliser avec succès l’objectif de faire du Vietnam un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé et à orientation socialiste à l’horizon 2045, a-t-il indiqué.

Afin de mettre en œuvre avec succès ces objectifs, il a demandé d’élaborer et de mettre en œuvre de manière diligente et sérieuse des options et des politiques, de continuer de promouvoir la tradition de la grande union nationale dans la nouvelle période de développement, de perfectionner la législation, de poursuivre l’édification et le remodelage du Parti et du sytème politique, de promouvoir la démocratie socialiste, de mettre en œuvre la démocratisation de la vie sociale, de placer l’homme au centre et en faire le sujet, la ressource, le moteur essentiel de l’union nationale.

Poursuite de la construction du contingent d’intellectuels

Le leader du Parti a fait savoir que le Comité central du Parti a convenu de la nécessité de promulguer une nouvelle résolution sur la poursuite de la construction du contingent d’intellectuels vietnamiens, en réponse aux exigences de participer de manière proactive et active à la quatrième révolution industrielle, de promouvoir l’œuvre de rénovation, d’industrialisation et de modernisation du pays, de revi et relever la culture, de construire l’homme vietnamien dans la nouvelle ère.

Répondre aux exigences de défense précoce et de loin de la Patrie

Le Comité central du Parti a convenu qu’en dix ans de mise en œuvre de la résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat sur la Stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation, le Parti, le peuple et l’armée ont promu le patriorisme, la solidarité et les efforts, enregistrant des résultats cruciaux et extensifs. Jamais le pays n’a eu un héritage, un potentiel, une position et un prestige international aussi élevés qu’aujourd’hui.

Il faut promulguer et organiser la bonne mise en œuvre de la nouvelle résolution du Comité central du Parti sur cette tâche stratégique particulièrement importante, a-t-il déclaré, demandant de maintenir et de renforcer la direction absolue et directe du Parti dans tous les domaines ainsi que la gestion et l’administration centralisées et unifiées de l’État pour l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie, de s’appuyer sur le peuple et d’en prendre pour racine.

Le leader du Parti a demandé de se concentrer en priorité sur la mise en œuvre des tâches politiques, à savoir le développement socioéconomique comme mission centrale, l’édification du Parti comme mission essentielle, l’édification de la culture comme fondement spirituel, le maintien de la défense nationale et de la sécurité comme mission importante et régulière.

Il a demandé de persister dans la réalisation des objectifs de l’indépendance nationale et du socialisme ; de défendre fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriales ; de combiner la puissance du peuple avec la force de l’époque; et de s’intégrer de manière proactive et active à la vie internationale.

Cinq sous-comités pour préparer le 14e Congrès national du Parti

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné que le Comité central du Parti reconnaissait et appréciait les efforts du Politburo et du Comité de pilotage qui ont préparé méticuleusement et sérieusement le rapport et le projet de planification du Comité central du Parti du 14e mandat, invitant le Politburo à examiner et à prendre sa décision concernant la planification du Comité central du Parti 2026-2031.

Lors de ce plénum, le Comité central du Parti a discuté et décidé de créer cinq sous-comités pour préparer le 14e Congrès national du Parti : le sous-comité des documents, le sous-comité socio-économique, le sous-comité du personnel, le sous-comité des statuts du Parti et le sous-comité de l’organisation au service du Congrès, a-t-il encore indiqué.

Le leader du Parti a appelé les membres du Comité central du Parti à faire valoir davantage leur sens des responsabilités devant le Parti, le peuple et le pays pour diriger et organiser la mise en oeuvre des résolutions de ce plénum, contribuant à la mise en œuvre réussie de la résolution du 13e Congrès national du Parti et à la préparation des les congrès du Parti à tous les niveaux en vue du 14e Congrès national du Parti.