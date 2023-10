Le 8e plénum du Parti du 13e mandat crée une nouvelle impulsion pour le renouveau synchrone et intégral

Le 8e Plénum du Parti du 13e mandat a été couronné de succès après 7 jours de travail urgent et sérieux. Le Comité central du Parti a examiné et décidé de nombreuses questions importantes, complexes, sensibles et cruciales pour l'accomplissement des missions politiques.

Le 8e plénum du Parti du 13e mandat. Photo : VNA

Les résultats du Plénum contribueront certainement à créer un nouvel élan, une nouvelle impulsion pour la poursuite du renouveau synchrone et intégral; à édifier le Parti et le système politique sains et puissants ; à développer le pays de manière rapide et durable.

En ce qui concerne la situation socio-économique et le budget de l'État pour 2023-2024, le Comité central a défini certains indicateurs de base et importants, ainsi que les tâches, solutions principales pour les mois restants de 2023 et toute l'année 2024. Il a également souligné l'importance de la mise en œuvre du nouveau régime salarial à partir du 1er juillet 2024.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a également souligné la priorité accordée à la promotion et à l'amélioration de la qualité de la croissance, à la création d'emplois et à l'augmentation des revenus des travailleurs sur la base du maintien de la stabilité macroéconomique, de la garantie des équilibres majeurs de l'économie et de l'assurance de la sécurité sociale.

Quant au bilan des 10 années de mise en œuvre de la résolution du 5e Plénum du Parti du 11e mandat sur certaines questions sociopolitiques, le Comité central du Parti a convenu de promulguer une résolution sur la poursuite de la rénovation et de l'amélioration de la qualité des politiques sociales en réponse aux exigences de l'édification et de la défense de la Patrie dans la nouvelle période.

La grande union nationale est considérée toujours une précieuse tradition et identifiée comme la voie stratégique du Parti. C'est pourquoi, le Comité central du Parti a adopté une nouvelle résolution sur la poursuite de la valorisation de la tradition de l'union nationale, la construction du pays de plus en plus prospère, puissant, civilisé et heureux.

En outre, le Comité central du Parti a convenu de la nécessité de promulguer une nouvelle résolution sur la poursuite de la construction du contingent d'intellectuels vietnamiens, en réponse aux exigences de participer de manière proactive et active à la quatrième révolution industrielle, de promouvoir l'œuvre de rénovation, d'industrialisation et de modernisation du pays, de relever la culture, de construire l'homme vietnamien dans la nouvelle ère.

Le Comité central du Parti a également convenu de l'adoption de la résolution du 8e Plénum du Parti du 11e mandat sur la Stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation.

Lors du plénum, le Comité central du Parti a défini le plan du personnel pour le mandat 2026-2031 comme une étape préparatoire importante, servant de base aux travaux de personnel du Comité central du Parti du 14e mandat.

A cette occasion, le Comité central du Parti a discuté et décidé de créer cinq sous-comités pour préparer le 14e Congrès national du Parti : le sous-comité des documents, le sous-comité socio-économique, le sous-comité du personnel, le sous-comité des statuts du Parti et le sous-comité de l'organisation au service du Congrès.

On peut affirmer que le 8e Plénum du Parti du 11e mandat revêt une signification particulièrement importante, non seulement en poursuivant la mise en œuvre résolue de la résolution du 13e Congrès du Parti, mais aussi en préparant le 14ê Congrès national du Parti.