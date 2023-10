Le 8e Plénum du Comité central du Parti s’ouvre à Hanoi

Le 8e Plénum du Comité central du Parti s’est solennellement ouvert lundi 2 octobre à Hanoi sous la présidence du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong s’adresse à la séance d’ouverture du 8e Plénum du Comité central du Parti, à Hanoi, le 2 octobre. Photo : VNA

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a prononcé un discours d’ouverture du plénum qui devra durera jusqu’au 8 octobre. Le membre du Politburo et président Vo Van Thuong a dirigé la séance d’ouverture du plénum.

Le Comité central a observé une minute de silence et de recueillement à la mémoire du membre du Comité central et vice-Premier ministre Lê Van Thành, et des victimes décédées dans les catastrophes naturelles et les incendies qui ont récemment touché le pays.

Au menu du plénum figurent la situation socio-économique, le budget de l’Etat en 2023 et son plan pour 2024, le plan financier et budgétaire pour 2024-2026 et la feuille de route pour la mise en œuvre du nouveau régime salarial.

Le Comité central devra se pencher sur le bilan de 10 ans de mise en œuvre de la résolution du 5e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat sur certaines questions de politique sociale durant la période 2012-2020, le bilan de 20 ans de mise en œuvre de la résolution du 7e Plénum du Comité central du Parti du 9e mandat sur la promotion de la force de grande union nationale pour rendre le peuple riche, le pays puissant, la société équitable, démocratique, civilisée.

Il devra également s’exprimer sur le bilan de 15 ans de mise en œuvre de la résolution du 7e Plénum du Comité central du Parti du 10e mandat sur la contruction d’un contingent d’intellectuels dans la période d’accélération de l’œuvre d’industrialisation et de modernisation, le bilan de 10 ans de mise en œuvre de la résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat sur la Stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation, et la planification du 14e Comité central du Parti du 14e manndat et certaines autres questions importantes.