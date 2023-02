Le 8e Festival du café de Buôn Ma Thuôt donne rendez-vous

Le 8e Festival du café de Buôn Ma Thuôt aura lieu du 10 au 14 mars le thème "Buôn Ma Thuôt – destination mondiale du café", a annoncé vendredi 10 février à Hanoi le Comité populaire de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).

Conférence de presse sur le 8e Festival du café de Buôn Ma Thuôt, à Hanoi, le 10 février. Photo : VNA

Cette édition comprendra 18 activités officielles dont un concours de création de vidéos clips sur le café de Buôn Ma Thuôt, la comédie musicale "Aspirations de Dam San" sur le héros de l’épopée de Dam San de l’ethnie minoritaire Ede, une fête des lumières, des expositions de photos sur la culture du café, un concours de fabrication de produits d’art à partir de caféiers.



Le festival vise à promouvoir le label du café de Buôn Ma Thuôt, à faire de cette ville une destination mondiale du café, contribuant à valoriser et affirmer la position du café vietnamien sur le marché international, a déclaré Nguyên Tuân Hà, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Dak Lak et chef du Comité d’organisation du 8e Festival du café de Buôn Ma Thuôt.



C’est aussi une occasion pour Dak Lak de présenter ses potentiels touristiques et attirer plus d’investissement dans le commerce, le traitement de café et d’autres produits agricoles locaux, a-t-il encore indiqué.

Surnommée le royaume du café du Vietnam, Buôn Ma Thuôt est la porte d’entrée d’une superbe région remplie de cascades et d’éléphants sauvages, et peuplée d’ethnies minoritaires. Cette contrée verdoyante s’enorgueillit d’une des meilleures espèces de café au monde, le robusta (coffea canephora).



Le café vietnamien est exporté vers plus de 80 pays et territoires, faisant du Vietnam le deuxième plus grand exportateur de café du monde, avec une part de marché de 14,2%.