Le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam célébré en Malaisie

L'ambassade du Vietnam en Malaisie a organisé une cérémonie solennelle le 27 août pour commémorer le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

L'événement a réuni le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad bin Haji Hasan, le vice-président du Sénat, Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed, ainsi que de nombreux représentants de missions diplomatiques, d'organisations internationales et de la communauté vietnamienne en Malaisie.

L'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, a retracé les étapes glorieuses de l'histoire vietnamienne, depuis la lecture de la Déclaration d'Indépendance par le Président Hô Chi Minh, qui a marqué la naissance de la République démocratique du Vietnam, jusqu'au parcours du pays pour figurer aujourd'hui parmi les 40 plus grandes économies mondiales.

Il a souligné que, sous l'impulsion du Parti et du gouvernement, le Vietnam est désormais engagé dans une "ère de l'essor national", visant à devenir un pôle majeur d'innovation, à figurer d'ici 2030 parmi les 30 premiers pays au monde en matière de compétitivité numérique et de gouvernement électronique.

L'ambassadeur Dinh Ngoc Linh a également mis en lumière les efforts du Vietnam en faveur d'une économie verte et de la transformation numérique, avec l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le pays ambitionne de figurer parmi les trois premiers d'Asie du Sud-Est en matière de recherche sur l'intelligence artificielle et de devenir un hub pour les entreprises technologiques de renommée mondiale.

À cette occasion, le diplomate vietnamien a rappelé une étape décisive dans les relations Vietnam-Malaisie : l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global en novembre 2024. Il a exprimé la fierté du Vietnam d'être le seul partenaire stratégique global de la Malaisie en Asie du Sud-Est.

De son côté, le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad bin Haji Hasan, a adressé ses chaleureuses félicitations à l'occasion de la Fête nationale du Vietnam. Le ministre et l'ambassadeur Dinh Ngoc Linh ont ensuite procédé à la découpe du gâteau, geste symbolisant la solidarité et l'amitié profonde entre les deux nations. -VNA/VI