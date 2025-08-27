Le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam célébré au Nord-Est du Cambodge

Une cérémonie solennelle marquant le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) a été organisée mardi soir 26 août dans la province de Battambang, au Nord-Est du Cambodge.

L’événement a réuni le corps diplomatique vietnamien, les responsables de sept provinces du Nord-Est du Cambodge (Battambang, Pursat, Pailin, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Siem Reap et Preah Vihear), la communauté vietnamienne locale et les amis internationaux, pour revivre la glorieuse histoire du pays, se tourner vers un avenir prometteur et renforcer les liens d'amitié avec le Cambodge.

Dans son discours, le consul général du Vietnam à Battambang, Nguyên Thanh Tân, a rappelé l'importance historique du 2 septembre 1945, date de la proclamation de la Déclaration d'Indépendance par le Président Hô Chi Minh, marquant la naissance de la République démocratique du Vietnam (aujourd'hui la République socialiste du Vietnam), ouvrant l'ère de liberté et d’indépendance.

Il a souligné que les relations bilatérales, forgées au fil des générations de dirigeants et de la population, constituent un fondement solide pour la paix, la stabilité et le développement des sept provinces du nord-ouest cambodgien.

Le consul a également mis en exergue l'intensification de la coopération entre les provinces vietnamiennes et cette région cambodgienne dans des secteurs clés tels que le commerce, l'investissement, l'agriculture, le tourisme, l'éducation, la santé, la culture et l'environnement, contribuant directement à l'amélioration du niveau de vie des populations et au resserrement des liens entre les deux nations.

Exprimant sa gratitude envers la communauté vietnamienne locale pour son unité, sa diligence et sa capacité à préserver son identité culturelle tout en s'intégrant harmonieusement, il les a qualifiés de "véritables ambassadeurs du peuple" œuvrant à cultiver l'amitié bilatérale, et a exprimé sa confiance en un avenir où le Vietnam et le Cambodge continueront de progresser main dans la main, leur amitié et leur coopération perdurant à jamais.

Pour sa part, Sok Lou, gouverneur de la province de Battambang, a présenté ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité aux dirigeants et au peuple vietnamien, les encourageant à poursuivre leurs réalisations socio-économiques.

Il a salué le maintien et le développement continu des relations chaleureuses entre le Vietnam et le Cambodge, visibles à travers les échanges de délégations à tous les niveaux et les interactions entre les peuples, se félicitant de la détermination des deux parties à intensifier leur coopération dans l'éducation, la santé, le tourisme et la technologie.

La cérémonie a été ponctuée de spectacles artistiques vibrants célébrant l'amitié Vietnam-Cambodge et d'une projection vidéo retraçant l'histoire des relations traditionnelles entre les deux pays. -VNA/VI