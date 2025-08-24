Le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam célébré au Laos

L’ambassade du Vietnam au Laos a organisé vendredi soir 22 août à Vientiane, au Laos, une réception en l’honneur du 80e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945-2025).



L’événement est honoré par la présence de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân et de son homologue lao Pany Yathotou, ainsi que des dirigeants du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et d’organisations populaires lao, des membres de la communauté vietnamienne et des invités étrangers.



L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a rappelé le fier parcours de la nation au cours des huit dernières décennies, depuis la proclamation de l’indépendance par le président Hô Chi Minh, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.



Il a souligné que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien a remporté des victoires historiques dans les luttes pour la libération et la réunification nationales, puis s’est engagé dans un vaste processus de rénovation.



Ce processus a permis des avancées remarquables en matière de développement socio-économique, de consolidation de la défense et de la sécurité nationales, d’élargissement des relations extérieures et d’approfondissement de l’intégration internationale.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et l'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyên Minh Tâm visitent l'exposition sur les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos. Photo : VNA

Il a souligné que, pays pauvre et ravagé par la guerre, le Vietnam est devenu l’une des principales économies de l’ASEAN et une destination attractive pour les investisseurs, les touristes et les partenaires internationaux. Le Vietnam a participé activement et de manière responsable aux mécanismes de coopération régionale et mondiale, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement durable.



L’ambassadeur Nguyên Minh Tâm a souligné que tout au long des 80 ans d’histoire du Vietnam, la solidarité spéciale et les liens étroits avec le Laos ont été une source essentielle de force pour la révolution vietnamienne. Les deux nations ont toujours été solidaires à différentes époques de l’histoire et continuent aujourd’hui de s’accompagner mutuellement dans leur développement national.



Le diplomate a exprimé la profonde gratitude du Vietnam pour le soutien indéfectible du peuple lao ainsi que pour l’aide précieuse de ses amis internationaux.



Dans une atmosphère amicale, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et son homologue lao Pany Yathotou, accompagnés d’autres délégués, ont coupé un gâteau célébrant la Fête nationale du Vietnam.



Ils ont ensuite assisté à des spectacles culturels comprenant des chants lyriques célébrant la patrie, la fierté nationale, ainsi que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos. – VNA/VI