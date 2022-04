Le général Phan Van Giang, ministre de la Défense et son homologue chinois Wei Fenghe ont coprésidé samedi 23 avril le 7e Échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam-Chine qui comprend de nombreuses activités dans le district de Quang Hoa, province vietnamienne de Cao Bang (Nord) et dans le district de Longzhou, province chinoise du Guangxi.

Samedi matin, une délégation de l'Armée populaire du Vietnam conduite par le général Phan Van Giang a débuté les activités d'échange dans le district de Longzhou.

Après la cérémonie d'accueil, le ministre Phan Van Giang s'est rendu au poste frontalier de Shuikou où il a planté un arbre du souvenir. Ensuite, a eu lieu un entretien entre les ministres de la Défense des deux pays.

Lors de l'entretien, le général Phan Van Giang a affirmé que le Parti, l'État, le gouvernement et l'Armée populaire du Vietnam prenaient en haute considération la consolidation de l'amitié traditionnelle et la promotion du partenariat de coopération stratégique intégral avec la Chine, les considérant comme l'une des principales priorités de la politique extérieure du Vietnam.

Malgré l'impact de l'épidémie de COVID-19, le 7e Échange d'Amitié de la Défense frontalière Vietnam - Chine a démontré des perceptions communes importantes entre les deux Partis, deux États et deux Armées, le haut respect des deux parties, selon Wei Fenghe.

Les deux parties ont affirmé que le modèle d'échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam-Chine a apporté une contribution importante à la promotion de la solidarité, de l'amitié et de la coopération entre les peuples des deux pays, les deux ministères de la Défense et les gardes-frontières des deux pays, contribuant à construire une frontière de paix, d'amitié, de stabilité et de développement.

Dans les temps à venir, les deux parties ont convenu d'accélérer les échanges de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes d'échange et de coopération disponibles, tels que le dialogue sur la stratégie de défense au niveau vice-ministériel, l'échange d'amitié sur la défense frontalière, etc., de continuer à s'entraider au sein des forums militaires et de défense multilatéraux.

Les deux parties continueront à appliquer strictement trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam-Chine ; à protéger strictement la frontière, à prévenir la criminalité, les entrées et sorties illégales, la propagation épidémique, etc.

Dans l'après-midi du 23 avril, dans le district de Quang Hoa, province de Cao Bang, a eu lieu une cérémonie d'accueil de la délégation de l'Armée populaire de libération de Chine conduite par le général de corps d'armée Wei Fenghe, conseiller d'Etat, ministre chinois de la Défense, au poste frontalier internationalde Ta Lung.

Ensuite, les deux ministres de la Défense des deux pays ont visité et offert des cadeaux aux élèves de l'école primaire de Ta Lung dans la province de Cao Bang.

S'adressant aux enseignants et aux élèves de l'école, le ministre Wei Fenghe a exprimé son espoir qu'ils deviendront les successeurs de l'amitié entre les deux pays afin de la développer fortement et durablement.



Il a également souligné que l'échange d'amitié de la défense des frontières est l'une des activités démontrant l'amitié et la coopération bilatérales.