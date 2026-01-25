Le 76e anniversaire des relations vietnamo-chinoises célébré à Chongqing

Cérémonie de commémoration du 76e anniversaire des relations vietnamo-chinoises à Chongqing. Photo : VNA

Le consulat général du Vietnam à Chongqing, en Chine, a organisé une cérémonie pour commémorer le 76e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier 1950-2026).



Lors de la cérémonie, le consul général Bui Nguyên Long a passé en revue les grandes étapes des relations bilatérales, entre les deux pays en général et entre le Vietnam et Chongqing en particulier, au cours des 76 dernières années.



Il a évoqué l’époque où leurs peuples étaient unis, se soutenant mutuellement dans leurs luttes pour la libération nationale, ainsi que dans la construction et le développement du pays. Il a souligné la valeur inestimable de l’amitié traditionnelle qui unit les deux nations, empreinte de camaraderie et de fraternité.



Le diplomate vietnamien a fait remarquer que les relations bilatérales fructueuses entretenues au cours des 76 dernières années ont clairement démontré que le renforcement et le développement constants des relations Vietnam-Chine sont pleinement conformes aux aspirations communes et aux intérêts fondamentaux à long terme des deux peuples, et sont essentiels au développement durable des deux pays, ainsi qu’à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et au-delà.



Il a indiqué que la coopération entre le Vietnam et Chongqing ces dernières années, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, a connu une forte croissance, le Vietnam est devenu le principal partenaire commercial de Chongqing au sein de l’ASEAN.



Le consul général a appelé les deux parties à poursuivre leur étroite coordination afin de promouvoir davantage les échanges populaires et la coopération mutuellement avantageuse entre les localités vietnamiennes et Chongqing, garantissant ainsi un développement plus robuste, stable, durable et efficace dans les temps à venir.



Lors de cet événement, il a également informé les représentants de Chongqing du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), soulignant son importance et son contexte, ainsi que ses orientations stratégiques, ses objectifs généraux, ses tâches clés et les mesures novatrices prévues pour inaugurer une nouvelle ère de développement pour le Vietnam.

De son côté, Wang Wen, directeur du Bureau des affaires étrangères de Chongqing, a chaleureusement félicité le Parti communiste du Vietnam à l’occasion de son 14e Congrès national.

Il a souligné qu’il s’agissait d’un événement politique majeur pour le Parti, l’État et le peuple vietnamiens, marquant une nouvelle phase de développement pour le pays. Ce congrès s’appuie sur d’importantes orientations stratégiques visant à promouvoir de manière globale et harmonieuse le processus de rénovation, à renforcer la grande solidarité nationale, à garantir la stabilité politique et sociale, à accélérer le développement socio-économique et à améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population, progressant à pas ferme sur la voie du socialisme.



Wang Wen a exprimé sa conviction que, sous la direction éclairée du Parti communiste du Vietnam, le Vietnam continuera d’accomplir de nouveaux et plus grands succès, en mettant en œuvre avec succès la résolution du 14e Congrès national du Parti.

Il a déclaré qu’au cours des 76 dernières années, les relations sino-vietnamiennes ont surmonté les obstacles, se sont renforcées et ont acquis une précieuse expérience. Sous l’impulsion stratégique des plus hauts dirigeants des deux partis et des deux pays, les relations bilatérales sont entrées dans une nouvelle ère.

Le responsable a souligné que l’administration de Chongqing accorde une importance particulière à ses liens avec les collectivités locales vietnamiennes, notant que ces relations n’ont cessé de se développer et de s’approfondir.

Il a affirmé que le Bureau des affaires étrangères de Chongqing continuera de collaborer étroitement avec le consulat général du Vietnam afin de mettre en œuvre efficacement la vision commune des hauts dirigeants des deux partis et des deux pays, hissant ainsi les relations entre Chongqing et les collectivités locales vietnamiennes à un niveau supérieur et contribuant concrètement à la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam de porté sdtratégique. – VNA/VI