Le 75e anniversaire des relations Vietnam-Russie célébré à Moscou

L’ambassade du Vietnam en Russie a organisé, le 27 février à Moscou, une cérémonie marquant le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie (30 janvier 1950 - 30 janvier 2025), avec la participation d’environ 600 invités.

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur Dang Minh Khoi a souligné la fierté de l’amitié durable entre les deux pays au cours de ces 75 dernières années, construite sur la base de la camaraderie, du partage et de l’amitié entre leurs peuples.

Le Vietnam reconnaît toujours avec une profonde gratitude l’aide précieuse accordée par l’ex-Union soviétique puis par la Fédération de Russie, dans sa lutte d’hier pour l’indépendance puis dans son développement national d’aujourd’hui, a souligné le diplomate vietnamien.

Il a exprimé sa satisfaction de voir les relations politiques entre le Vietnam et la Russie se consolider de manière significative. Les visites d'État à venir au Vietnam du président russe Vladimir Poutine en juin 2024 et du Premier ministre russe Mikhail Mishustin en janvier 2025, ainsi que celles du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (octobre 2024) et du président de l'Assemblée nationale vietnamienne Tran Thanh Man en septembre 2024, devraient impulser un nouvel élan aux liens bilatéraux et renforcer la coopération entre les deux pays.

De son côté, le représentant spécial du président russe chargé de la coopération culturelle internationale, Mikhail Shvydkoi, a souligné les sentiments profonds de plusieurs générations de Russes envers le Vietnam. Selon lui, le Vietnam est l'un des partenaires les plus proches de la Russie au sein de l'ASEAN.

L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi (centre) et des invités. Photo: VNA

En particulier, le renforcement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie sert les intérêts des deux peuples et des deux pays, contribuant ainsi au maintien de la paix et de la stabilité dans la région Asie-Pacifique et dans le monde, a-t-il estimé.

À cette occasion, les invités ont pu admirer une exposition photographique sur l’amitié Vietnam-Russie, retraçant les visites du président Ho Chi Minh en Russie en 1920 jusqu'à celle du président russe Poutine au Vietnam en 2024. Ces photos proviennent des archives de l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, amis vietnamiens et russes ont partagé un moment privilégié, ponctué par un spectacle artistique, un défilé d'ao dài (tunique traditionnelle vietnamienne) et la dégustation de plats du Vietnam. Au-delà du partage culturel, cette rencontre a permis d'échanger des idées pour renforcer l'amitié et la coopération entre les deux pays.-VNA/VI