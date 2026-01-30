Nouvelles
Le 6e cycle de négociations tarifaires réciproques Vietnam-États-Unis se tient la semaine prochaine
Le 6ème cycle de négociations sur les droits de douane réciproques avec les États-Unis se tiendra la semaine prochaine, a annoncé le 29 janvier le ministère de l’Industrie et du Commerce.
Lors d'une conférence de presse, tenue le même jour à Hanoï, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan, a précisé que les négociateurs s’efforceront à atteindre des avancées positives, visant à un consensus sur les contenus restants.
Pour préparer ce nouveau cycle, le ministère et la délégation de négociation ont coopéré avec les ministères et secteurs concernés afin d’élaborer et de soumettre différentes propositions. La partie vietnamienne a également transmis à son partenaire des données, des contenus et des listes de commandes, dans un esprit visant à faciliter l'entrée des marchandises américaines sur le marché vietnamien.
Pour l'année 2026, le Vietnam prévoit de poursuivre ces négociations tout en incitant les producteurs locaux à s'intégrer davantage dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'accent sera également mis sur la diversification des marchés et l'exploitation efficace des accords de libre-échange. -VNA/VI