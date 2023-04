Le 50e anniversaire de relations diplomatiques Vietnam - France célébré à Hô Chi Minh-Ville

Une cérémonie célébrant les 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France (12 avril 1973 - 12 avril 2023) s’est tenue jeudi 13 avril à Ho Chi Minh-Ville.

Des délégués à la cérémonie marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France. Photo: VNA

S’exprimant lors de l’événement, le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a souligné le progrès importants des relations franco-vietnamiennes dans divers domaines, notamment la politique, l’économie, l’éducation, les échanges entre les deux peuples au cours des 50 années dernières.

Il a déclaré que Hô Chi Minh-Ville mettait activement en œuvre de nombreuses activités de coopération concrètes et pratiques afin de consolider et de booster les liens avec la France et les localités françaises.

Le secteur de la santé continue d’être un point brillant de la coopération entre la ville et la France avec la mise en œuvre d’une série de programmes de formation, de partage d’expérience et de coopération, a-t-il cité, ajoutant que les activités de coopération entre les deux parties dans l’éducation et la culture sont multipliées telles que des programmes d’enseignement de la langue française, des échanges d’étudiants, des projets de préservation de l’architecture ou d’éclairage urbain…

Phan Van Mai s’est déclaré convaincu que le développement dynamique des relations entre Hô Chi Minh-Ville et la France apporterait une contribution importante à la promotion du développement durable des liens Vietnam-France.

La consule générale de France à Hô Chi Minh-Ville, Mme Emmanuelle Pavillon-Grosser, a souligné qu’au cours des 50 dernières années, les relations franco-vietnamiennes avaient connu de grands progrès avec le développement de leur relation politique à travers des échanges de délégations de haut rang des deux pays.

Elle a affirmé que la France continuait de coopérer et de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de ses objectifs de croissance bas carbone, aidant le Vietnam à améliorer sa capacité de résilience au changement climatique. Les deux pays coopèrent également efficacement dans les domaines de la santé, de l’élaboration des lois..., a-t-elle dit.

Par ailleurs, elle a mis l'accent sur la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et Lyon dans des projets d’éclairage urbain, de musées...

La présence de nombreuses marques françaises dans la ville ainsi que des activités de coopération dans l’éducation, la recherche scientifique, la santé, l’énergie, etc., ont manifesté le rôle de la mégapole économique du Sud dans les efforts de développer les relations entre les deux pays, a-t-elle conclu.