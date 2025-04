Le 50e anniversaire de la réunification nationale du Vietnam célébré en Argentine

Un événement a eu lieu mercredi 16 avril au Centre d’études et de formation marxistes Hector P. Agosti (CEFMA) du Parti communiste argentin (PCA) pour marquer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam.

Dans son discours, Marcelo F. Rodriguez, secrétaire des Relations internationales du PCA et directeur du CEFMA, qui a souligné l’importance de cet événement pour consolider et approfondir les relations historiques entre les deux pays et entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PCA.

De son côté, l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, a affirmé la grande valeur historique de la victoire du printemps 1975 du peuple vietnamien dans la lutte contre les impérialistes américains.

La diplomate a également souligné les réalisations historiques du Vietnam sous la direction du PCV après de 40 ans de rénovation qui ont propulser le pays parmi les 40 plus grandes économies du monde. Le Vietnam entre dans une nouvelle ère, celle de progrès national, de construction d’un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux, vers le socialisme.

Ruben Darío Guzzetti, du CEFMA, a souligné l’importance de la lutte du peuple vietnamien, dirigée par le PCV pour vaincre le colonialisme et l’impérialisme en 1975 et unifier le pays. Il a également indiqué le niveau de développement et les réalisations du Vietnam sur la scène internationale.

Hernán Randi, du PCA, a pour sa part rappelé l’importance de la lutte du peuple vietnamien dans les années 1970 pour la jeunesse argentine, les enseignements du président Hô Chi Minh et du général Vo Nguyên Giap, ainsi que la solidarité du peuple argentin à l’époque pour soutenir la lutte du peuple vietnamien, tout en soulignant le leadership et la direction du PCV. –VNA/VI