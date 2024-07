Le 4e forum national « Culture et entreprises » prévu en novembre

Conférence de presse sur le 4e forum national « Culture et entreprises ». Photo: VNA

Le 4e forum national « Culture et entreprises » (Culture and Business Forum - CBF), mettant en lumière les opérations commerciales dans un environnement multiculturel, aura lieu le 10 novembre à Hanoï, a-t-on appris lors d'une conférence de presse sur l'événement annuel le 8 juillet.



Organisé par l'Association vietnamienne pour le développement de la culture d'affaires, le forum vise à contribuer à matérialiser l'option, la ligne et la politique du Parti et de l'État sur le développement de la culture et du peuple vietnamiens ainsi qu'à exploiter les potentiels, atouts et les ressources culturelles pour servir le développement durable du pays.

Autour du thème de cette année, les entreprises devraient s'engager dans des discussions, des débats et des échanges d'expériences pour renforcer et atténuer les impacts positifs et négatifs d'un environnement multiculturel sur les opérations des entreprises, favorisant ainsi une croissance efficace et durable.



Le forum sera également une occasion pour des dirigeants du Parti et de l'État à dialoguer et à écouter le monde des affaires, en recueillant leurs suggestions et propositions sur les mécanismes et les politiques favorables à des opérations efficaces dans un tel climat.



Les points d’orgue seront un séminaire sur la conduite des affaires dans un environnement multiculturel et une cérémonie pour honorer et décerner des certificats aux entreprises répondant aux normes de la culture d'entreprise vietnamienne cette année.



Lors de la conférence de presse, le comité d'organisation a partagé son intention d'organiser annuellement une Journée de la culture d'entreprise vietnamienne à l'étranger, dans le but de connecter les entrepreneurs vietnamiens entre eux et avec leurs homologues nationaux. Sa première édition devrait se tenir à Paris à la mi-septembre prochain. -VNA/VI