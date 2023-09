Le 43e sommet de l'ASEAN se termine en Indonésie

Le 43e Sommet de l'ASEAN et les réunions connexes se sont terminés à Jakarta, en Indonésie, jeudi après-midi, le 7 septembre.

Dans son discours de clôture, le président indonésien Joko Widodo a appelé les pays de l'ASEAN à faire de la région Indo-Pacifique un « théâtre de paix et d'inclusion ».

Programme artistique de clôture de l'ASEAN 43. Photo : VNA Le président Joko Widodo a déclaré qu'il servirait de fondation importante, ouvrant un avenir meilleur aux peuples de l'ASEAN et du monde.

Le dirigeant indonésien a souligné que c'est également l'esprit de la présidence de l'ASEAN 2023 que l'Indonésie assume, avec le thème « L'ASEAN compte : l'épicentre de la croissance ».

Le président indonésien a déclaré que les grandes tâches de l'ASEAN ne se termineraient pas en une seule présidence. L’ASEAN continuera de faire face à la complexité des défis mondiaux.

Par conséquent, il a appelé les pays de l'ASEAN à surmonter main dans la main les défis pour devenir des opportunités, à gérer les rivalités pour devenir des collaborations, à gérer l'exclusivité pour devenir l'inclusivité et à gérer les différences pour devenir l'unité.

L'Indonésie a cédé la présidence de l'ASEAN pour 2024 au Laos lors de la cérémonie de clôture. Photo : VNA

L'Indonésie a cédé la présidence de l'ASEAN pour 2024 au Laos lors de la cérémonie de clôture.

Pour sa part, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a déclaré que le Laos continuerait à promouvoir les réalisations réalisées par l'ASEAN au cours de l'année où l'Indonésie a présidé l'ASEAN.

Il a souligné qu'en tant que président tournant de l'ASEAN en 2024, le Laos se concentrera sur la promotion de la connectivité, la recherche d'opportunités de coopération et la résolution des défis dans un contexte géopolitique mondial en évolution.

Le Premier ministre lao a affirmé que l'ASEAN devait continuer à se connecter pour réduire l'écart entre les pays membres, promouvoir le dialogue, renforcer l'unité au sein du bloc, élargir la coopération avec les partenaires et résoudre les différends pour maintenir la paix, la stabilité et le développement dans la région.

Enfin, le dirigeant lao s'est engagé à coopérer pour améliorer la capacité de leadership, renforcer l'unité pour assurer la paix, la stabilité et le développement, promouvoir la transformation numérique et l'intégration économique, et faciliter les échanges et la coopération entre les peuples pour lutter contre le changement climatique.

Fondée en 1967, l'ASEAN regroupe le Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.