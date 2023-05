Le 42 Sommet de l'ASEAN s'est terminé avec succès

Après trois jours de travail, le 42e Sommet de l'ASEAN ayant pour thème "ASEAN: épicentre de croissance" s'est terminé avec succès le 11 mai avec l'adoption de nombreux documents couvrant les trois piliers de la Communauté de l'ASEAN (politique-sécurité, économie, culture-société).



Notamment, les dirigeants ont adopté une déclaration commune concernant la Vision de la Communauté de l’ASEAN post-2025, ainsi qu’une déclaration sur le renforcement des capacités et de l'efficacité institutionnelles de l'ASEAN.



De plus, les dirigeants de l'ASEAN ont discuté de la mise en œuvre du consensus en 5 points sur la situation au Myanmar et ont condamné une récente attaque contre un convoi livrant de l'aide humanitaire dans ce pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au 42e Sommet de l'ASEAN a contribué à affirmer les contributions actives, proactives et responsables du Vietnam à l’édification de la Communauté, à la consolidation de la solidarité de l'ASEAN, à sa réponse efficace aux défis, au maintien des positions de principe de l'ASEAN sur les questions internationales et régionales. -VNA/VI