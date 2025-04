Le 30 avril 1975 vu d’Équateur : un symbole de lutte et de l’unité

Juan Meriguet Martínez, membre du Comité central du Parti « Mouvement de la Révolution citoyenne » d’Équateur, considère la Victoire du 30 avril 1975 comme une « épopée contemporaine », affirmant le droit à l’autodétermination des peuples et illustrant la force de l’unité nationale du Vietnam.

Cette victoire n’est pas seulement un jalon historique pour le peuple vietnamien dans sa lutte de libération nationale, mais elle constitue aussi une source d’inspiration puissante pour les mouvements de libération à travers le monde, notamment en Amérique latine.

Pendant les années 1960–1970, la population équatorienne, des jeunes aux personnes âgées, suivait de près la situation au Vietnam. Les activités communautaires, les manifestations et les événements artistiques servaient de tribune à la solidarité avec le peuple vietnamien. La famille de Juan Meriguet Martínez entretient un lien particulier avec le Vietnam : son père, Raymond Meriguet, militant révolutionnaire d’origine française, a été influencé par les idées de Nguyen Ai Quoc (Ho Chi Minh), qu’il a contribué à diffuser en Amérique latine ; sa mère, Nela Martínez, ancienne présidente du Comité national de solidarité avec le Vietnam, s’est engagée à faire connaître la cause vietnamienne et à dénoncer les crimes de guerre.

Les souvenirs marquants de cette époque – comme un navire équatorien chargé de riz envoyé au Vietnam ou une marche de 150 km menée par des étudiants en signe de solidarité – restent gravés dans sa mémoire. Aujourd’hui encore, sa maison à Quito conserve des objets liés au Vietnam, symboles vivants d’une amitié sincère entre les deux peuples.-VNA/VI