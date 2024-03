Le 2e Forum des leaders vietnamiens du monde prévu pour fin mars à Paris

Une centaine de personnalités vietnamiennes et d'origine vietnamienne remarquables de plus de 20 pays se réuniront lors du 2e Forum des leaders vietnamiens du monde (Vietnam Global Leaders Forum 2024-VGLF 2024), qui se tiendra les 30 et 31 mars à Paris, en France, selon l'Association des scientifiques et experts vietnamiens.

Nguyen Duc Khuong, président d'AVSE Global prend la parole lors du Forum des leaders vietnamiens du monde 2019. Photo : VNA

Il s’agit des personnes ayant une influence mondiale dans tous les domaines, de lauréats de prix internationaux, d'hommes d'affaires et d'investisseurs, d'experts, de scientifiques, d'écrivains et d'artistes...



Nguyen Duc Khuong, président d'AVSE Global, a déclaré que le forum visait à rassembler des Vietnamiens qui réussissent professionnellement et qui ont une influence positive, désireux de contribuer au développement du Vietnam. À travers leurs visions multidimensionnelles, des actions à court et à long terme, et des projets spécifiques, ils contribueront à révéler le potentiel national et à renforcer la position du pays sur la carte économique et géopolitique mondiale, a-t-il dit.



Cette année, le forum se concentrera sur des histoires spécifiques et pertinentes, exprimant les préoccupations du pays dans le contexte mondial pour répondre à de grandes questions : Comment relier la diversité des ressources et la force du peuple vietnamien à l'échelle mondiale, pour favoriser le potentiel et le développement à l'intérieur et à l'extérieur du pays ? Comment améliorer la position du Vietnam dans le monde ?, Comment utiliser les clés du succès qui ont été résumées ou explorées pour développer le Vietnam ?



Selon un représentant d'AVSE Global, le forum, placé sous le thème "Vietnam thriving in change" (Le Vietnam prospère dans le changement) sera l'occasion pour des Vietnamiens influents de travailler ensemble pour accompagner le développement du pays.



Lancé à Paris au printemps 2019, le premier VGLF 2019 a été un succès sur le thème "Élever la marque nationale du Vietnam", avec la participation de plus de 200 personnes, des invités d'honneur, plus de 20 délégations vietnamiennes et internationales. -VNA/VI