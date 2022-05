Le 2e Forum de connectivité touristique entre Ho Chi Minh-Ville et le delta du Mékong

La 2e édition du Forum de connectivité touristique entre Ho Chi Minh-Ville et 13 villes et provinces du delta du Mékong a eu lieu vendredi 20 mai dans la ville de Cao Lanh, province de Dong Thap (Sud).

Ces dernières années, l'agrotourisme est de plus en plus populaire, obtenant de nombreux résultats remarquables. En plus de contribuer au développement économique, de créer des emplois, l'agrotourisme favorise l'intégration économique et l'édification de la Nouvelle Ruralité.

Le directeur général adjoint de l'Administration nationale du tourisme, Ha Van Sieu, a déclaré que le delta du Mékong possédait beaucoup de potentiel et de ressources pour développer des produits de l'agrotourisme.

La connectivité touristique entre Ho Chi Minh-Ville et 13 villes et provinces du delta du Mékong apporte des opportunités pour promouvoir le tourisme dans le delta du Mékong en général et l’agrotourisme en particulier, a-t-il ajouté.

Lors de cet événement, les délégués ont discuté de l'amélioration de la chaîne de valeur des produits de l'agrotourisme dans le delta du Mékong et à Ho Chi Minh-Ville. -VNA/VI