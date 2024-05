Le 2e Festival du "bánh mì" réunit des marques connues

Le 2e Festival du "bánh mì" (pain vietnamien) 2024 s’est ouvert dans la soirée du 17 mai à Hô Chi Minh-Ville, accueillant des marques renommées de plus de 50 ans.

Guinesse Vietnam décerne un certificat établissant un record pour 150 plats avec du pain. Photo : VNA

Avec pour thème "bánh mì vietnamien - valeur culinaire mondiale", le festival compte environ 131 stands, incluant des marques de pain célèbres, des boulangeries, des restaurants, des fournisseurs d'ingrédients, d'épices et d'équipements pour la production du "bánh mì"...

Parmi les activités principales figurent l'installation de la porte d'accueil en forme de dragon, réalisée avec des matériaux à base de pain, d'un espace dédié à la découverte de l'histoire de la formation et du développement du "bánh mì" et d'un espace représentant des champs de blé avec des moulins à vent.

Un jardin des fées avec des animaux fabriqués à partir de pain et des jeux folkloriques, un atelier où les chefs prépareront un record de 150 plats avec du pain, une séance de présentation du processus de fabrication du pain, un programme de start-ups mettant en avant une charrette à pain pour les femmes et les étudiants de l'industrie de la boulangerie sont également prévus.

Selon Nguyên Thi Khanh, présidente de l'Association touristique de Hô Chi Minh-Ville (HAT) et cheffe du comité d'organisation du festival du "bánh mì" en 2024, le festival vise à créer des produits touristiques qui servent la communauté et les touristes, tout en contribuant à la promotion du pain vietnamien.

De son côté, Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la ville n'est pas seulement un centre économique, une porte d'entrée commerciale... mais aussi une convergence des cultures régionales à travers le pays et une interférence culturelle internationale.

Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville accompagnera la HAT pour maintenir le festival en tant qu'événement annuel, tout en favorisant la promotion du festival au niveau régional et international.

Le "bánh mì" est inscrit dans le dictionnaire Oxford depuis 13 ans. Le nom de "bánh mì" est constamment promu et ce plat continue d'évoluer et de devenir de plus en plus attrayant. Le 11 mars 2024, le "bánh mì" vietnamien, avec une note de 4,6 sur 5 étoiles, a été élu 1er dans la liste des 100 meilleurs sandwichs du monde, publiée par le célèbre site culinaire Taste Atlas. -VNA/VI