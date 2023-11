Le 23e Festival du film vietnamien aura lieu à Da Lat

Cette information a été communiquée le 12 novembre lors d’une conférence de presse organisée à Da Lat par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire provincial de Lam Dong.

Lors de cet événement culturel de niveau national, les cinéphiles auront l’occasion de regarder gratuitement 91 films en compétition et 56 autres du programme

panoramique dans ce cadre. En plus des projections gratuites, ces films seront présentés dans des localités reculées de la province de Lam Dong.

Outre les cérémonies d'ouverture et de clôture, le Festival comprendra de nombreuses activités dont une exposition et des séminaires sur Da Lat et la cinématographie, ainsi que des rencontres entre artistes et spectateurs.

La cérémonie d'ouverture du 23e Festival du film vietnamien aura lieu sur la place Lam Vien (ville de Da Lat) dans la soirée du 21 novembre et sera retransmise en direct sur la Télévision vietnamienne.