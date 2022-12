Le 20e Forum d’Asie de l’Est pour un développement inclusif et durable dans la région

Des délégués au Forum. Photo: VNA



Le 20e Forum d'Asie de l'Est (EAF-20), organisé par le Vietnam, s'est ouvert le 19 décembre dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre).

L’événement de deux jours réunit de hauts officiels et des spécialistes de premier rang des pays de l’ASEAN 3 (10 pays de l’ASEAN, Chine, Japon, République de Corée) pour des débats concernant la coopération de l’ASEAN 3 pour la paix, la sécurité et la prospérité en Asie de l’Est, le renforcement de la coopération économique et financière pour la reprise et la croissance durables dans la région, le renforcement de la résilience aux futures urgences de santé publique en Asie de l'Est…

L'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim des hauts officiels du Vietnam pour les affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN Vietnam), a souligné l'importance de l’EAF-20 à l'occasion du 25e anniversaire de la fondation de l'ASEAN 3. Selon lui, le Vietnam espère que le Forum avancera des recommandations sur les orientations et les mesures visant à promouvoir la coopération de l’ASEAN 3 au cours de la prochaine période.

Le secrétaire général adjoint de l'ASEAN, Tran Duc Binh, a déclaré que dans les temps à venir, l'ASEAN devrait se coordonner avec la Chine, le Japon et la République de Corée pour consolider et promouvoir le rôle des mécanismes de coopération dans le cadre de l'ASEAN 3, afin de contribuer efficacement au maintien de la paix et de la stabilité dans la région, de promouvoir la coopération économique, commerciale et financière pour favoriser la relance et la croissance inclusive, le développement durable, de renforcer les capacités régionales de santé…

Les résultats des échanges et des discussions lors de l'EAF-20 seront soumis aux hauts fonctionnaires de l'ASEAN 3 comme base d’études et de recommandations aux hauts dirigeants sur des orientations et des mesures pour renforcer et approfondir la coopération de l'ASEAN 3 dans la nouvelle phase de développement.