Le 1er Festival international de jazz promet un festin musical à Nha Trang

Un Festival international de jazz se tiendra pour la première fois à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa (Centre), du 27 avril au 1er mai.

Premier festival international de jazz à Nha Trang qui offrira un festin musical au public. Photo : Internet

Il promet d'être une fête musicale pour les mélomanes tout en promouvant la terre et culture vietnamiennes ainsi que la présentation de la musique européenne moderne au public vietnamien.



Les principales activités de l’événement de cinq jours auront lieu sur la place du 2 avril, rue Trân Phu, et sur le terrain de football Thanh Niên (Jeunesse).



Khanh Hoa a accueilli des dizaines de festivals, d’événements culturels et de nouveaux produits touristiques en 2024 pour attirer davantage de touristes et stimuler le tourisme, l’événement le plus important étant un programme marquant le 100e anniversaire de la création de la ville de Nha Trang (1924-2024).



Le programme comprendra une série de séminaires en avril axés sur les valeurs historiques et culturelles, les habitants de Nha Trang et son développement socio-économique.



Outre le Festival de la mer de Nha Trang-Khanh Hoa, qui se déroulera du 13 au 16 mars, la province organisera également un festival international de lumières de drones, au cours duquel des milliers de drones illumineront le ciel nocturne de la ville balnéaire du 29 juin au 20 juillet. Des équipes de Chine, d’Inde, de République de Corée et du Vietnam hôte participeront à l’événement.



En 2024, la province de Khanh Hoa vise 40.000 milliards de dôngs (1,6 milliard de dollars) de revenus touristiques et plus de 9 millions d’arrivées, dont 3 millions de visiteurs étrangers. – VNA/VI