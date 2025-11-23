Le « Vietnam Dialogue 2025 » dynamise la coopération économique Vietnam–Allemagne–Europe

Lors du Dialogue. Photo: VNA

Le forum « Vietnam Dialogue 2025 », organisé le week-end dernier à Francfort-sur-le-Main, a attiré de nombreux experts et universitaires allemands et vietnamiens, ainsi que plusieurs grands groupes européens dans les secteurs de la technologie, de la finance et de l’énergie.



L’événement, organisé par Vietnam Advisors et soutenu par l’Association des entreprises allemandes en Asie–Pacifique (OAV), s’est tenu à un moment particulièrement significatif, alors que l’Allemagne et le Vietnam célèbrent le 50ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1975–2025).



Le « Vietnam Dialogue » de cette année s’est concentré sur quatre grands thèmes : les relations Vietnam – Allemagne – UE ; le rôle du Vietnam en tant que nouveau hub technologique mondial émergent ; la transition verte et les opportunités d’investissement pour les entreprises européennes ; ainsi que le potentiel du Vietnam en tant que centre financier régional.



L’événement est considéré comme l’un des principaux forums de dialogue économique entre le Vietnam et l’Europe, offrant un espace de connexion important entre les décideurs politiques, la communauté des entreprises et les investisseurs internationaux en quête d’opportunités au Vietnam.



Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, a affirmé : « Le Vietnam Dialogue 2025 constitue un pont reliant les diplomates, responsables politiques, universitaires et dirigeants d’entreprises du Vietnam et de l’Europe ».



L’Allemagne est un principal partenaire commercial du Vietnam en Europe, tandis que le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l’Allemagne en Asie du Sud-Est et son sixième partenaire en Asie. Les entreprises allemandes se classent actuellement au 18ᵉ rang parmi 151 pays et territoires investissant au Vietnam, avec un capital total enregistré de 2,9 milliards de dollars. Au total, 530 entreprises allemandes opèrent actuellement au Vietnam. Plus récemment, en novembre de cette année, le Bundestag allemand a approuvé l’Accord de protection des investissements UE–Vietnam (EVIPA), soulignant ainsi l’engagement politique en faveur d’un environnement d’investissement stable et favorable au Vietnam.



Almut Rößner, directrice générale de l’Association des entreprises allemandes en Asie–Pacifique (OAV), a partagé que le partenariat stratégique Allemagne–Vietnam, en particulier dans le domaine économique, connaît une dynamique de développement sans précédent. Selon elle, le gouvernement fédéral allemand soutient fermement l’ambition du Vietnam d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. La technologie et l’expertise allemandes dans le domaine des énergies renouvelables, de la stabilisation du réseau à la stockage de l’énergie, peuvent apporter une contribution essentielle à cet objectif.-VNA/VI