Le Phở bò (soupe de nouilles au bœuf) au Vietnam a récemment été reconnu par CNN Travel parmi les 20 meilleures soupes du monde en 2024.

Le « Phở bò » parmi les 20 meilleures soupes du monde par CNN. Photo: VNA

Le Phở fait partie des exportations culinaires les plus reconnues du pays, bien que cette soupe soit un aliment relativement nouveau, a écrit Andrea Nguyen, auteur de « The Pho Cookbook », citée par la chaîne d’information américaine dans son article publié le 8 janvier.

Et même si les restaurants de Phở d'aujourd'hui servent une large gamme de saveurs, le bœuf est l'original. Vers 1930, explique Andrea Nguyen, la soupe était servie avec des tranches de bœuf cru cuites doucement dans le bouillon. Selon l'article, le bouillon est mijoté pendant des heures avec de la cannelle, de l'anis étoilé et d'autres épices pour créer une base merveilleusement aromatique.

Aujourd'hui, le Phở bò reste la version la plus appréciée au Vietnam, avec des options comprenant bœuf cru original, mélange de bœuf cru et cuit, de poitrine et de tendon.

Les autres plats de la liste incluent le Banga du Nigéria, le Bortsch d'Ukraine, la Bouillabaisse de France, le Caldo verde du Portugal et le Chorba frik d'Algérie, de Libye et de Tunisie. - VNA/VI