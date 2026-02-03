Le 16e Symposium régional de biotechnologie à Gia Lai

L'association "Rencontres du Vietnam", le Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (ICISE) et la Fédération asiatique de biotechnologie (AFOB) ont organisé le 2 février à Gia Lai, le 16e Symposium régional de biotechnologie (ARS2026), axé sur le développement durable.

Cet événement international a réuni près de 120 délégués, incluant des scientifiques, chercheurs et étudiants provenant de 14 pays et territoires. L'événement constitue un forum d'échange sur les progrès récents en biotechnologie. Près de 80 rapports scientifiques ont été présentés lors de sessions plénière et parallèles, couvrant des domaines variés tels que les biotechnologies médicale, pharmaceutique, agricole, aquacole, industrielle et environnementale, ainsi que la bio-informatique. Lors de la session plénière, des experts renommés ont partagé des travaux majeurs tels que les avancées dans la production d'anticorps thérapeutiques, le développement de matériaux biomédicaux à base d'alginate, la biosynthèse régénérative des porphyrines et leurs applications électro- et photo-actives, l'ingénierie chimique des micro-organismes au service de la production de biomatériaux.

Vo Cao Thi Mong Hoai, directrice adjointe du Département provincial des sciences et des technologies de Gia Lai, a souligné l'importance de cet événement pour mettre à jour les tendances technologiques mondiales au service du développement durable. L’annonce de l'ouverture du bureau de liaison de l'AFOB au Vietnam (AFOB-VN), basé à l'ICISE, marque un jalon historique. Ce centre renforcera le rôle du Vietnam dans le réseau asiatique de biotechnologie, facilitant la coopération en recherche et le transfert de technologies.

En accueillant cette délégation internationale début 2026, Gia Lai concrétise la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées dans le développement des sciences, des technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale. Ce symposium contribue ainsi à stimuler la collaboration scientifique pour une biotechnologie durable à l'échelle régionale et mondiale. -VNA/VI