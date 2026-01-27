Le 14e Congrès national du PCV crée un nouvel élan pour les relations Vietnam-Cambodge

L'article du chercheur Uch Leang publié sur le journal en ligne Khmer Times

Le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) représente non seulement une étape cruciale pour le processus de développement du Vietnam, mais insuffle également une dynamique nouvelle à l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Cambodge, selon un universitaire cambodgien.

Dans son article publié sur le journal Khmer Times, le chercheur Uch Leang de l’Académie royale du Cambodge (ARC) estime que le 14e Congrès a défini une vision stratégique à long terme, consolidant la stabilité politique et la confiance au développement du Vietnam.



Le succès du congrès envoie un message clair : le Vietnam entre dans une « ère de développement national » s'appuyant sur ses forces internes et une intégration internationale active. Cette orientation est considérée comme un facteur contribuant à la paix et à la stabilité en Asie du Sud-Est, région dans laquelle le Cambodge occupe une place importante en tant que pays voisin.



Sur le plan diplomatique, l’auteur souligne que les documents adoptés lors du 14e Congrès confirment la constance du Vietnam dans sa politique étrangère d'indépendance et d'autonomie, privilégiant la paix, la coopération et le développement, avec une attention particulière portée aux pays voisins. Le Vietnam et le Cambodge continuent ainsi de renforcer les échanges de haut niveau, de maintenir les mécanismes de coopération entre le PCV et le Parti du peuple cambodgien (PPC), ainsi qu’entre les deux gouvernements, afin de consolider la confiance politique et de promouvoir la coopération en matière de sécurité, de défense et de gestion des frontières.



L’article relève que la réaffirmation du Vietnam de la priorité accordée aux relations avec les pays voisins dans les documents du 14e Congrès constitue un engagement politique important, créant une base solide pour le renforcement des relations Vietnam-Cambodge. Les deux pays partagent des objectifs de développement économique et social similaires, offrant des conditions favorables à l’approfondissement de leur coopération.



L'auteur rappelle que les relations entre le PCV et le PPC reste le fondement de la coopération bilatérale. L'auteur souligne que le peuple cambodgien reste profondément reconnaissant de l'aide apportée par le Vietnam lors de la période contre le régime génocidaire de Pol Pot.



Aujourd'hui, cette solidarité se traduit par des liens concrets. Sur le plan économique, les deux pays ont un fort potentiel de développement du commerce bilatéral, avec pour objectif un chiffre d’affaires dépassant les 20 milliards de dollars. Dans l’éducation, le Vietnam demeure une destination privilégiée pour la formation des étudiants cambodgiens, notamment dans le domaine du numérique. Quant au tourisme, le développement du concept « Deux pays, une destination » et la simplification des procédures frontalières visent à stimuler le tourisme culturel et les échanges entre les deux peuples.



En conclusion, le chercheur Uch Leang affirme que le 14e Congrès confirme l'image d'un Vietnam rénové, sincère et responsable. Avec des dirigeants clairvoyants des deux côtés, les relations Vietnam-Cambodge est appelée à se développer vigoureusement, répondant aux attentes des deux peuples. -VNA/VI