Le 14e Congrès national du Parti se clôt, le camarade Tô Lâm réélu secrétaire général

Le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam s’est achevé vendredi après-midi 23 janvier au Centre national des conférences, à Hanoi après cinq jours de travaux.

La séance de clôture s’est tenue en présence des 1.586 délégués, d’anciens dirigeants révolutionnaires, de mères vietnamiennes héroïnes, ainsi que des représentants des milieux intellectuels et culturels, des dignitaires religieux, des ambassadeurs, des chargés d’affaires, des chefs de missions diplomatiques et d’organisations internationales.



En ouverture de la séance dirigée par le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le membre du secrétariat du congrès, Lê Quôc Minh, a présenté une liste des partis politiques, des organisations et des amis internatinaux ayant adressé des messages de félicitations au congrès.



Au nom du présidium du congrès, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, a présenté les résultats du premier plénum du Comité central du Parti du 14e mandat, indiquant que celui-ci avait élu le Politburo, le secrétariat, la Commission d’inspection du Comité central du Parti du 14e mandat et son président.



Avec un taux de voix absolu (180 voix sur 180 votants), le Comité central du Parti du 14e mandat a élu le camarade Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti du 13e mandat, au poste de secrétaire général du Comité central du Parti du 14e mandat.



Le Comité central du Parti du 14e mandat a également élu le Secrétariat du Comité central du Parti du 14e mandat, composé de 13 membres, dont 10 membres du Politburo désignés par ce dernier et trois membres élus lors du premier Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat.



Sur recommandation du Comité central du Parti, le Politburo du 14e mandat a nommé le camarade Trân Câm Tu, membre du Politburo, au poste de membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti du 14e mandat.



Le Comité central du Parti a approuvé la composition de la Commission d’inspection du Comité central du Parti du 14e mandat ainsi que la reconduction du camarade Trân Sy Thanh au poste de président de cette commission.



S’exprimant après la présentation officielle des 200 membres du Comité central du Parti du 14e mandat devant le congrès, le secrétaire général Tô Lâm a souligné qu’il s’agissait "d’un grand honneur et d’une lourde responsabilité".



"Devant le Parti et devant le peuple, nous nous engagerons de toutes nos forces, avec tout notre cœur et toute notre énergie, au service de la noble cause du Parti, de la révolution et du peuple. Le Comité central du Parti du 14e mandat restera absolument fidèle aux idéaux et objectifs du Parti, placera l’intérêt national et celui du peuple au-dessus de tout, préservera l’indépendance et l’autonomie, défendra résolument la Patrie et le peuple", a-t-il déclaré.



"Le Comité central du Parti du 14e mandat poursuivra la construction d’un Parti intègre et solide, préservera l’unité et la cohésion internes, renforcera la discipline du Parti et l’État de droit, perfectionnera les mécanismes de contrôle du pouvoir et mènera avec détermination la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines", a-t-il indiqué.



"Devant le Parti et devant le peuple, nous nous engageons à rester unis, à travailler avec sérieux, à agir avec détermination et à aller jusqu’au bout de nos efforts pour être dignes de la confiance du Parti, du peuple et des délégués du congrès, afin de diriger avec succès la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti et de conduire le pays vers un développement puissant et prospère dans une nouvelle ère", a-t-il souligné.



Lors de la séance de clôture, les délégués ont également adopté par vote la Résolution du 14e Congrès national du Parti.



Confiance, volonté et nouvelle vision du développement national