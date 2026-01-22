Le 14e Congrès du Parti : Un nouveau jalon pour le développement du Vietnam

L’éditorial intitulé « Le 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam, jalon des 40 ans du Renouveau », publié par le journal Pasaxon, organe du Parti populaire révolutionnaire lao. Photo / VNA

Le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam est considéré comme un événement politique d’une importance particulière, illustrant une forte convergence entre la volonté du Parti et l’aspiration du peuple, tout en ouvrant la voie à des décisions stratégiques d’envergure historique, appelées à guider le pays vers une nouvelle phase de développement.

Telle est l’évaluation formulée dans l’éditorial intitulé « Le 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam, jalon des 40 ans du Renouveau », publié par le journal Pasaxon, organe du Parti populaire révolutionnaire lao.

Selon l’article, le 14e Congrès n’est pas seulement une grande fête politique pour plus de 5,6 millions de membres du Parti à travers le pays, mais aussi le symbole de la confiance, des attentes et du large consensus de l’ensemble du peuple vietnamien à l’égard du rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam. Le Congrès se tient dans un contexte où le Vietnam a traversé près de 40 années de Renouveau, marquées par des réalisations majeures, globales et d’une portée historique, constituant une base solide pour permettre au pays d’entrer avec assurance dans une nouvelle étape de développement.

L’éditorial souligne que la politique du Renouveau, initiée par le Parti communiste du Vietnam en 1986, représente un choix historique fondamental, conforme aux réalités nationales et aux tendances de l’époque. D’un pays pauvre, lourdement affecté par les séquelles de la guerre et ayant connu une grave crise socio-économique, le Vietnam a accompli une transformation remarquable.

La croissance économique soutenue sur de nombreuses années, l’expansion continue de la taille de l’économie et du commerce, ainsi que l’amélioration tangible des conditions de vie matérielles et spirituelles de la population témoignent de ce succès. Parallèlement, la structure économique s’est progressivement modernisée, avec une contribution croissante des secteurs de l’industrie et des services.

Outre les avancées économiques, les domaines culturel et social ont également enregistré des progrès significatifs, reflétant profondément les valeurs humanistes du pays. L’indice de développement humain (IDH) et l’indice du bonheur du Vietnam se sont continuellement améliorés, tandis que l’espérance de vie moyenne de la population n’a cessé d’augmenter. Le Vietnam est par ailleurs reconnu par les Nations Unies comme l’un des exemples marquants dans la mise en œuvre de plusieurs Objectifs du Millénaire pour le développement, notamment en matière de réduction de la pauvreté, d’éducation et de santé.

L’article affirme également que la défense et la sécurité nationales sont maintenues de manière stable, que le grand bloc de l’unité nationale est constamment consolidé, créant ainsi un environnement pacifique et stable propice au développement. Sur le plan international, la position et le prestige du Vietnam ne cessent de se renforcer, grâce à un réseau étendu de relations extérieures et à l’établissement de nombreux partenariats stratégiques et partenariats stratégiques globaux avec des pays clés.

Dans la préparation du 14e Congrès, sous la direction étroite du Bureau politique, du Secrétariat et du secrétaire général Tô Lâm, les travaux ont été menés de manière rigoureuse et méthodique. Un point particulièrement marquant réside dans la large participation du peuple à la contribution d’idées pour les projets de documents. Cette démarche garantit que les documents soumis au Congrès dressent non seulement un bilan approfondi des 40 années de Renouveau, mais définissent également une vision et des orientations stratégiques claires pour le développement futur du pays.

L’éditorial conclut que le 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam ne constitue pas seulement la continuité des grands acquis obtenus au cours des quatre dernières décennies, mais représente aussi un jalon majeur, affirmant une nouvelle percée décisive pour conduire le Vietnam vers un développement prospère et durable.- VNA/VI