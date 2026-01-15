Le 14e Congrès du Parti : les attentes et contributions de la diaspora vietnamienne aux États-Unis

Photo: Công Đạt/VI



À l’approche du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, Tran Thang, président de l’Institut de la culture et de l’éducation du Vietnam à New York et membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam pour la période 2014-2026, a partagé ses réflexions sur les politiques nationales à l’égard de la diaspora vietnamienne ainsi que ses attentes pour cette importante échéance politique.

Saluant les politiques mises en œuvre depuis le début des années 2000, Tran Thang les a qualifiées de véritables « ponts d’affection », ayant ravivé le sentiment d’appartenance et renforcé le sens des responsabilités des Vietnamiens de l’étranger envers leur patrie. Selon lui, ces initiatives opportunes ont instauré un climat de confiance durable, favorisant le retour régulier des expatriés, notamment à l’occasion d’événements symboliques tels que le programme « Le Printemps au pays natal ».

Le représentant de la diaspora a souligné que la stabilité économique demeure le socle fondamental de la confiance, tant pour les Vietnamiens de l’intérieur que pour ceux vivant à l’étranger. Il a insisté sur la nécessité de prioriser les investissements dans l’éducation et la santé, afin de protéger les couches sociales vulnérables et de former une nouvelle élite intellectuelle. Pour renforcer l’attractivité du pays, il a également suggéré d’ajuster les réglementations relatives à la propriété immobilière et à l’entrepreneuriat, tout en mettant en place des mécanismes permettant aux experts expatriés d’accéder à des postes de direction dans des secteurs spécialisés, notamment l’enseignement supérieur.

À l’aube du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, Tran Thang a exprimé le souhait de voir émerger une nouvelle équipe dirigeante capable de définir des orientations socio-économiques en adéquation avec les réalités mondiales. Il a préconisé un modèle de développement durable fondé sur trois piliers majeurs : une réforme structurelle du système éducatif, du primaire à l’enseignement supérieur ; une gestion rigoureuse de la sécurité alimentaire et environnementale ; et une professionnalisation accrue de la gouvernance de l’État afin de répondre durablement aux défis liés à la pollution et au développement durable.-VNA/VI