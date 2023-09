Photo: Internet

Le 13e Festival du Film documentaire Europe-Vietnam aura lieu du 22 au 28 septembre à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.



Cet événement annuel sera co-organisé par le Studio central des films documentaires et scientifiques relevant du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et les Instituts nationaux de l'Union européenne pour la culture (EUNIC).



Le public aura la chance de profiter de la projection gratuite de 19 documentaires provenant d'Autriche, d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, du Royaume-Uni, de Pologne, de Belgique (Wallonie-Bruxelles) et du Vietnam.



Selon le directeur général adjoint du Studio central des films documentaires et scientifiques Trinh Quang Tung, les films de cette année portent sur le changement climatique, la libération des femmes, les risques de l'ère numérique, les problèmes sociaux, etc.