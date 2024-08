Le 13e Comité central du Parti s’exprime sur le travail du personnel

Le 13e Comité central du Parti communiste du Vietnam s’est réuni vendredi 16 août à Hanoi pour discuter et se prononcer sur le travail du personnel.

Il a décidé de présenter le personnel et de donner son avis pour que le Politburo présente le personnel destiné à consolider la direction de certaines agences d’État pour la période 2021-2026, conformément à la réglementation.

Le Comité central du Parti a élu en complément au Politburo le colonel général Luong Tam Quang, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité central du Parti pour la Sécurité publique, ministre de la Sécurité publique.

Il a également élu en complément à son secrétariat Nguyên Duy Ngoc, membre du Comité central du Parti, chef du Bureau du Comité central du Parti; le colonel général Trinh Van Quyêt, membre du Comité central du Parti, membre de la permanence de la Commission militaire centrale et président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam; et Lê Minh Tri, membre du Comité central du Parti, secrétaire de la Commission des affaires du Parti et président du Parquet populaire suprême. – VNA/VI