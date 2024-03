Le 12e Dialogue sur les océans met l’accent sur la connectivité maritime dans un monde fragmenté

Le 12e Dialogue sur les océans, sous le thème "Connectivité maritime durable dans un monde fragmenté", s'est déroulé le 15 mars à Ho Chi Minh-Ville.

Panorama du 12e Dialogue sur les océans. Photo: VNA



Organisé par l'Académie diplomatique du Vietnam et la fondation Konrad Adenauer Stiftung d'Allemagne, cet événement a réuni des responsables de différents ministères et organes, des experts vietnamiens et étrangers, ainsi que des représentants d'agences, d'instituts de recherche, de missions de représentation étrangères et de certaines localités.



Dans son discours d'ouverture, Nguyen Minh Vu, assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères, a souligné l'importance de l'Indo-Pacifique, qui présente un potentiel considérable de connectivité maritime, promettant une forte croissance économique.



Il a affirmé que le Vietnam, en tant que pays commerçant, est fermement engagé à garantir la sécurité de la navigation, la liberté de navigation maritime et de survol, et une connectivité maritime sans entrave, conformément au droit international.



Le Vietnam affirme que la garantie de la sûreté, de la sécurité et de la liberté de navigation conformément au droit international est essentielle et importante, a-t-il ajouté.



En tant que pays côtier, le Vietnam a élaboré une stratégie pour développer durablement son économie maritime pour 2030, avec vision jusqu'en 2045, qui met l'accent sur la connectivité maritime, a indiqué Nguyen Minh Vu.



La prospérité de l'économie vietnamienne dépend maintenant de la sûreté et de la sécurité des corridors de navigation. Le pays s'engage à maintenir un ordre basé sur des règles, estimant que le respect de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) est un moyen essentiel pour garantir la paix, la stabilité et l'ordre en mer et constitue également le moyen le plus approprié pour résoudre les conflits maritimes, selon l’assistant du ministre des Affaires étrangères.



Les tâches du Dialogue comprennent l'examen de tous les aspects de la connectivité maritime, l'identification des défis et des obstacles, et la formulation d'idées innovantes et de propositions réalisables pour assurer que les mers et les océans restent toujours ouverts, stables et durables dans plusieurs aspects, a-t-il dit.



Le 12e Dialogue sur les océans comprend quatre séances sur la connexion des principales routes maritimes pour garantir les chaînes d'approvisionnement mondiales, les ports maritimes intelligents et durables - une tendance irréversible de l'économie bleue, la connectivité des infrastructures maritimes à l'ère numérique et la connexion du réseau de corridors verts en mer. -VNA/VI