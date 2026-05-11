Le 11e Congrès du FPV affirme la force du bloc de grande union nationale dans la nouvelle ère

Dans la matinée du 11 mai, les délégués participant au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam, se rendent au Mausolée du Président Hô Chi Minh. Photo : VNA

Placé sous le thème « Solidarité - Démocratie - Renouveau - Créativité - Développement », le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031 se tient du 11 au 13 mai au Centre national des conférences, à Hanoï.

Cet événement socio-politique majeur réaffirme le rôle central du Front dans le renforcement du bloc de grande union nationale et ouvre une nouvelle étape de développement du système du Front.

Selon le programme, dans la matinée du 11 mai, les délégués se rendent au Mausolée du Président Hô Chi Minh et rendent hommage aux héros morts pour la Patrie. La séance préparatoire se déroule le même jour avec plusieurs contenus importants : élection du Présidium et du Secrétariat du Congrès, adoption du programme et du règlement de travail, présentation du rapport d’évaluation des activités du Comité central, du Présidium et du Comité permanent du Comité central du FPV pour la période 2024-2026, ainsi que discussion du projet de révision et de complément des statuts du FPV. Les délégués participent ensuite aux centres de discussions thématiques du Congrès.

Le 12 mai, le Congrès tient sa séance solennelle en présence des dirigeants du Parti et de l’État. Les délégués examineront et adopteront le projet de personnel du Comité central du FPV du 11e mandat et procéderont à l’élection par consultation de ses membres pour la période 2026-2031. La première conférence du Comité central du FPV du 11e mandat se tient également le même jour.

Lors de la séance de clôture prévue le 13 mai au matin, les délégués écouteront le rapport de synthèse et de réception des avis exprimés durant les discussions ; les interventions des représentants de l’Assemblée nationale et du gouvernement sur la coordination avec le FPV ; l’annonce des résultats de la première conférence du Comité central du FPV du 11e mandat ; la présentation du nouveau Présidium ; ainsi que l’adoption des statuts révisés et de la résolution du Congrès.

Le Congrès réunit plus de 1.300 délégués, dont 1.138 délégués officiels représentant les membres en exercice du Comité central du FPV du 10e mandat, les délégués désignés par les localités et les organisations membres, des délégués nommés, des Vietnamiens résidant à l’étranger ainsi que des cadres professionnels du Front.

Le travail de préparation du personnel a été mené avec soin afin de garantir une représentation équilibrée et diversifiée des différentes composantes sociales. Parmi les délégués figurent 381 femmes, 492 personnes non membres du Parti, 277 représentants des minorités ethniques, 218 représentants religieux, 157 représentants du monde entrepreneurial et 18 Vietnamiens résidant à l’étranger.

Les plus jeunes délégués sont deux représentants âgés de 23 ans : Lò Thi Nga, personnalité exemplaire de l’ethnie Lao dans la province de Diên Biên, et Y Nhi, représentante exemplaire de l’ethnie Rơ Măm dans la province de Quang Ngai. Le doyen du Congrès est le général de division Vo So, président de l’Association traditionnelle de la piste Truong Son - Route Hô Chi Minh du Vietnam, âgé de 97 ans.

L’un des points marquants du Congrès est l’accent mis sur la transformation numérique dans l’organisation de l’événement, conformément à la Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique. Le Comité d’organisation a déployé l’application « Dai hoi XI - MTTQ Viet Nam » permettant aux délégués d’accéder aux documents, au plan des sièges, aux informations actualisées et aux services interactifs, contribuant ainsi à réduire au maximum l’utilisation de documents papier.

Le Congrès accueille également un espace d’exposition intitulé « Front numérique », comprenant des zones d’expériences virtuelles, un « Mur historique » ainsi que la présentation des plateformes numériques emblématiques du système du FPV. L’intelligence artificielle (IA) est aussi utilisée pour le pointage des délégués par caméra intelligente et pour la production de contenus médiatiques consacrés au Congrès.

Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam se tient dans le prolongement du succès du 14e Congrès national du Parti et des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale ainsi que des conseils populaires pour le mandat 2026-2031. Au-delà de sa portée politique, cet événement marque également l’ouverture d’une nouvelle phase de fonctionnement du système du Front, avec l’intégration des organisations sociopolitiques et des associations de masse placées sous l’autorité du FPV, contribuant ainsi à renforcer davantage la grande union nationale dans la nouvelle ère de développement du pays.- VNA/VI