Le 10e échange amical de défense frontalière Vietnam – Chine prévu les 18 et 19 mars

Conférence de presse sur la 10e édition de l’échange amical de défense frontalière Vietnam – Chine. Photo: VNA

Le ministère de la Défense a tenu une conférence de presse le 10 mars à Hanoï afin de présenter la 10e édition de l’échange amical de défense frontalière Vietnam – Chine, qui devrait proposer plusieurs contenus inédits par rapport aux éditions précédentes.



L’événement était présidé par le colonel Do Duy Chinh, directeur adjoint du Département de l’information et de l’éducation relevant du Département général des affaires politiques de l’Armée populaire vietnamienne.

Prévu les 18 et 19 mars dans la province de Quang Ninh (Vietnam) et la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), cet échange vise à favoriser une compréhension commune de haut niveau entre les deux partis et les deux pays quant à l'approfondissement de la coopération de fond en matière de défense, au renforcement de l'amitié et de la solidarité, et à promouvoir la collaboration pratique entre les forces de protection des frontières, les autorités locales et les populations des zones frontalières, contribuant ainsi à l'édification d'une frontière de paix, d'amitié, de stabilité, de coopération et de développement.

S’appuyant sur le succès des neuf éditions précédentes, l’événement de cette année se déroule dans un contexte international et régional complexe, alors que le Vietnam met en œuvre les objectifs fixés lors du 14e Congrès national du Parti et se prépare aux élections des députés à la 16e Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.



Parmi les principales activités prévues figurent, le 18 mars, une cérémonie d’accueil de la délégation chinoise au poste-frontière international de Mong Cai, la plantation d’un arbre de l’amitié, la pose de la première pierre d’un dispensaire dans la commune de Hai Son, des visites au lycée Tran Phu et au poste de garde-frontière de Tra Co, ainsi que des entretiens bilatéraux.

Le 19 mars, en Chine, les activités comprendront une réception au poste frontière international de Dongxing, la visite d’une unité de garde-frontières, une cérémonie de plantation d’un arbre de l’amitié, le lancement d’une patrouille navale conjointe et d’un exercice d’entraînement dans le golfe du Tonkin, des visites au site historique de la piste Hô Chi Minh en mer et à une entreprise locale, ainsi qu’une cérémonie de dépôt de gerbe au Mémorial des martyrs de la révolution Vietnam-Chine.

Avant l’ouverture officielle de l’échange, des équipes médicales militaires conjointes fourniront des consultations médicales et distribueront gratuitement des médicaments aux habitants des zones frontalières. Par ailleurs, 100 étudiants défavorisés recevront des bourses d’études et 50 familles en difficulté se verront offrir du bétail d’élevage.

Un bilan du programme de jumelage entre les communautés frontalières des deux pays sera également réalisé. L’un des points forts de cette édition sera la patrouille conjointe et l’entraînement conjoint des deux marines dans le golfe du Tonkin, destinés à renforcer la coordination et la gestion de la sécurité maritime.



Selon le colonel Tran Van Loi, du Département des affaires étrangères du ministère de la Défense, l’ajout d’un entraînement naval conjoint constitue l’une des principales nouveautés par rapport au 9e échange organisé en 2025.

La Marine populaire vietnamienne déploiera les frégates 015 Tran Hung Dao et 012 Ly Thai To de la 162e brigade (4e région navale) pour participer à diverses activités, notamment des réunions de coordination opérationnelle, des visites mutuelles de navires, des manœuvres de formation, des exercices d'escorte maritime, des exercices de lutte contre la piraterie et une coopération en matière de recherche et de sauvetage.

Ces activités visent à renforcer l'amitié entre les deux armées de terre et de mer, tout en améliorant les capacités opérationnelles en mer et en développant la coopération extérieure en matière de défense. Auparavant, dans le cadre du 9e échange, le Vietnam avait également déployé des navires de guerre en Chine pour participer à des activités d’échange et à des patrouilles conjointes dans le golfe du Bac Bô.-VNA/VI