Le 10e Dialogue stratégique Vietnam-Australie sur la diplomatie et la défense a eu lieu le 6 août à Canberra.

La délégation vietnamienne était coprésidée par Nguyên Manh Cuong, vice-ministre des Affaires étrangères, et le général de brigade Duong Quy Nam, directeur de l'Institut des relations internationales de défense. La partie australienne était conduite par Michelle Chan, vice-ministre des Affaires étrangères, et Hugh Jeffrey, vice-ministre de la Défense.

Les deux parties ont salué le développement dynamique des relations bilatérales, en particulier depuis l'établissement du Partenariat stratégique global en mars 2024.

Dans un contexte mondial marqué par de rapides évolutions complexes, les deux pays ont convenu de renforcer les échanges de points de vue, de consolider leur coopération pour faire face aux défis communs, et d'accélérer la mise en œuvre des accords conclus tout en explorant de nouveaux domaines de coopération.

Les deux parties ont hautement apprécié le développement global et efficace de la coopération bilatérale dans les six piliers de la politique, de la défense et de la sécurité, de l'économie et du commerce, du changement climatique et de l'énergie, de la science et de la technologie et de l'innovation. Elles ont convenu de continuer à promouvoir une coopération approfondie pour répondre aux intérêts communs des deux pays.

Elles ont affirmé que la coopération en matière de défense-sécurité constitue un pilier essentiel du Partenariat stratégique global Vietnam-Australie. Cette coopération est mise en œuvre de manière globale : dialogues réguliers, échanges d'informations, formation, entraînement, et amélioration des capacités. Le Vietnam a salué le soutien de l'Australie dans la formation linguistique et professionnelle des officiers de l'Armée populaire vietnamienne, ainsi que son appui à renforcer les capacités du Vietnam en vue de sa participation active aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies,

Les deux parties ont convenu de renforcer le partage de leurs évaluations et de leurs prévisions sur les questions préoccupantes afin de contribuer plus positivement au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et le monde.

Elles ont réaffirmé l'importance du respect du droit international, du multilatéralisme, du principe de non-recours à la force ou de menace de recours à la force, ainsi que du respect des droits et intérêts légitimes de tous les pays.

Les deux parties ont affirmé attacher de l'importance au rôle central de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), à l'intensification de la coopération dans les forums dirigés par l'ASEAN, ainsi qu'à la promotion de la coopération dans la sous-région du Mékong et sur les questions régionales d'intérêt commun. -VNA/VI