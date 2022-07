L’athlète de wushu Duong Thuy Vi rafle l’or aux Jeux mondiaux de 2022

La combattante vietnamienne de wushu Duong Thuy Vi a remporté une médaille d’or aux Jeux mondiaux de 2022, mercredi 13 juillet à Birmingham, dans l’État américain de l’Alabama.



L’ancienne championne du monde au palmarès éloquent n’a eu aucune difficulté à dominer le jianshu et le qiangshu féminins organisés au gymnase du Birmingham Southern College.



Duong Thuy Vi a obtenu 9,513 points dans la première catégorie et 9,527 points dans la seconde. Ses 19,040 points combinés l’ont amenée sur la plus haute marche du podium, loin devant la Canadienne Cai Winnie (18,340 points) et la Sud-Coréenne Seo Hee-ju de la République de Corée (18,320 points).



Il s’agit de son premier titre des Jeux mondiaux, et également de son troisième titre international en deux mois après avoir décroché deux médailles d’or aux 31e SEA Games en mai à Hanoi.



Les Jeux mondiaux sont un événement multisports international comprenant des disciplines sportives non disputées aux Jeux olympiques. Cet événement sportif a généralement lieu tous les quatre ans, un an après les Jeux olympiques d’été.



Les Jeux mondiaux sont organisés par l’Association internationale des Jeux mondiaux (International World Games Association - IWGA) sous le patronage du Comité international olympique (CIO). Les premiers Jeux ont été organisés en 1981 aux États-Unis.



Ayant lieu du 7 au 17 juillet 2022, les Jeux mondiaux de 2022, onzième édition du genre, comprend 30 sports et 223 ensembles de médailles, réunissant 3.633 sportifs à travers le monde.

La délégation vietnamienne participant à cet événement sportif comprend 15 athlètes disputant dans quatre épreuves que sont beach handball féminin, billard, muay et wushu. –VNA/VI