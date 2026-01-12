L’Association des Vietnamiens en Thaïlande tient son congrès et élit un nouveau Comité exécutif

Les délégués au congrès de l’Association des Vietnamiens en Thaïlande pour le mandat 2026-2028. Photo: VNA

Le 11 janvier, dans la province thaïlandaise d'Udon Thani, l'Association des Vietnamiens en Thaïlande a tenu son congrès pour le mandat 2026-2028 afin d'élire un nouveau Comité exécutif.

Malgré les défis majeurs du mandat 2021-2025, notamment la pandémie de COVID-19, l’Association a joué un rôle central dans la solidarité, la protection des droits des Vietnamiens en Thaïlande et le maintien de leurs liens avec le pays d'origine.

Au cours du mandat écoulé, l’Association a renforcé son réseau local, développé l’enseignement du vietnamien aux jeunes générations, préservé les sites dédiés au Président Ho Chi Minh en Thaïlande et soutenu les Vietnamiens dans leurs démarches juridiques et leur intégration. Elle a également mobilisé d’importantes contributions pour soutenir les personnes touchées par les catastrophes naturelles au pays.

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Pham Viet Hung à l'événement. Photo: VNA

Soulignant ces résultats, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Pham Viet Hung a appelé le nouveau comité exécutif à poursuivre la construction d’une communauté unie, stable et attachée à son identité culturelle, contribuant au renforcement à l’amitié Vietnam-Thaïlande. Le consul général Dinh Hoang Linh a souligné que le succès du congrès revêtait une signification particulière à l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Avec la devise « Unité – Renouveau – Solidité – Retour aux sources », le congrès a élu Ho Van Lam président du Comité exécutif pour le mandat 2026-2028. Celui-ci a réaffirmé l’importance de la solidarité et de la préservation de la langue vietnamienne, soulignant que, conformément à l’enseignement du Président Ho Chi Minh, l’unité demeurait la clé du succès et du lien durable avec la Patrie.

L’Association des Vietnamiens en Thaïlande, autorisée par le gouvernement thaïlandais depuis juillet 2012, compte actuellement 26 antennes locales et un Comité des femmes à l’échelle nationale. Ces dernières années, elle a contribué à renforcer la cohésion de la communauté vietnamienne, à promouvoir le patriotisme, à préserver l’identité culturelle et la langue vietnamiennes, à soutenir la communauté dans son développement, tout en servant de pont d’amitié entre les peuples vietnamien et thaïlandais. -VNA/VI