L’Association d’amitié Vietnam-Royaume-Uni travaille au renforcement des liens

L’Association d’amitié Vietnam-Royaume-Uni de Hanoi a tenu samedi 20 août son 4e congrès et a défini les orientations pour le mandat 2022-2027.

Le comité exécutif de l’Association d’amitié Vietnam-Royaume-Uni pour le mandat 2022-2027, composé de 27 membres.Photo:VNA

Le congrès a élu un comité exécutif composé de 27 membres dirigé par le secrétaire du comité du Parti de l’arrondissement de Hoàn Kiêm, Vu Dang Dinh.

Durant le nouveau mandat, l’association continuera à se développer avec de nouveaux partenaires, contribuant à l’amitié et à la coopération entre les deux peuples.

Elle s’efforcera également d’avoir 4 à 6 antennes supplémentaires, la priorité étant donnée aux entreprises ayant des liens avec le Royaume-Uni.

Des échanges d’amitié célébrant la Fête nationale du Vietnam, les anniversaires des relations diplomatiques bilatérales et d’autres événements politiques des deux pays sont également prévus.

La présidente du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de la ville de Hanoi et présidente de l’Union municipale des organisations d’amitié, Nguyên Lan Huong, a suggéré à l’association d’élargir activement ses liens avec les organisations de masse et d’amitié au Royaume-Uni et de promouvoir la coopération dans les domaines de l’économie, de la culture, de l’éducation et du tourisme.