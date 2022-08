L’Association d’amitié Vietnam-France de Hanoi tient son 6e congrès

L’Association d’amitié Vietnam-France de Hanoi a tenu mercredi 24 août son 6e congrès pour le mandat 2022-2027, avec l’élection d’un comité exécutif composé de 35 membres et présidé par Nguyên Lân Trung.

Le 6e congrès de l’Association d’amitié Vietnam-France de Hanoi. Photo: VNA

Le congrès a défini des tâches majeures de l’association pour le mandat 2022-2027, notamment la promotion de l’image et des réalisations de la capitale Hanoi dans son processus de rénovation et d’intégration internationale.

L’association continuera à multiplier des activités d’échange et événements lors d’occasions importantes telles que la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), la Fête nationale française (14 juillet), Noël et le Nouvel An lunaire, et le lancement des programmes en l’honneur du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-France (1973-2023).

S’exprimant lors du congrès, la vice-présidente permanente de l’Union des associations d’amitié de Hanoi, Trân Thi Phuong, a hautement apprécié l’efficacité des activités de l’association lors du mandat 2017-2022, y compris celles visant à renforcer l’amitié et les échanges populaires entre les deux pays.

Elle a demandé à l’association de promouvoir sa coopération avec des organisations et partenaires français, contribuant à porter le partenariat stratégique Vietnam-France à une nouvelle hauteur.

De son côté, la conseillère de coopération et d’action culturelle à l’ambassade de France au Vietnam, Sophie Maysonnave, a fait savoir que l’Association d’amitié Vietnam-France est toujours un partenaire important aidant à cultiver une relation particulière entre le Vietnam et la France.

La France reste attachée à la communauté francophone. C’est l’une des raisons pour laquelle Hanoi occupe toujours une place importante pour la France, a-t-elle affirmé.

Hanoi abrite des établissements d’enseignement du français parmi les meilleurs à tous les niveaux. Elle contribue à la promotion de l’amitié entre les deux pays par la conservation des patrimoines architecturaux français à Hanoi, a-t-elle encore indiqué.