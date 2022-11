L’Association d’amitié Suisse-Vietnam souffle ses 40 bougies

L’Association d’amitié Suisse-Vietnam a célébré le 26 novembre à Zurich le 40e anniversaire de sa fondation, en présence de représentants de l’ambassade du Vietnam, de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève, de l’Association des Vietnamiens en Suisse et d'amis suisses.

L’ambassadeur vietnamien Phung The Long a apprécié les contributions de l’association ces 40 dernières années au développement des relations Vietnam-Suisse. Ses projets mis en oeuvre au Vietnam ont contribué à la réduction de la pauvreté, au règlement des conséquences de la guerre et à l’amélioration du niveau de vie de la population des localités vietnamiennes reculées ou peuplées d’ethnies minoritaires.

Il a souhaité que l'association se développe continuellement et que ses activités attirent de plus en plus la participation d’habitants des différents cantons suisses. L'ambassade du Vietnam en Suisse accompagne toujours l'association, contribuant à resserrer la solidarité et le soutien mutuel entre les deux peuples, a-t-il ajouté.

La présidente de l’Association d’amitié Suisse-Vietnam, Anjuska Weil. Photo : VNA



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), la présidente de l’Association d’amitié Suisse-Vietnam, Anjuska Weil a passé en revue quelques projets déjà mis en œuvre en Suisse dont l’école Binh Minh à Zurich spécialisée dans l’enseignement de la langue vietnamienne, le magazine Hoa Binh avec des articles sur la Mer Orientale et les victimes vietnamiennes de l’agent orange, le projet de "microcrédit pour les personnes âgées" à Hue…

Elle a souligné que son association continuerait à accompagner le Vietnam dans l’avenir. -VNA/VI